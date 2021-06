Régler le dossier du bilinguisme à la Cour suprême une fois pour toutes

Valeur égale des versions françaises et anglaises des lois

Il est plus que temps que les francophones aient enfin le droit d’être réellement compris devant le tribunal de dernière instance du Canada, au même titre que leurs homologues anglophones.

Il ne faut pas oublier non plus qu’au Canada, les versions françaises et anglaises des lois ont une valeur juridique égale. Un juge unilingue anglophone ne peut pas, de façon indépendante, comprendre les versions françaises des lois et de la jurisprudence.

Dans cette optique, en plus de l’aspect des droits linguistiques des justiciables, le bilinguisme apparait comme une compétence professionnelle nécessaire à la fonction occupée.

La Cour suprême: une exception anachronique

Dans son projet de loi C-32 visant à moderniser la Loi sur les langues officielles, déposé aux Communes le 15 juin, le gouvernement fédéral prévoit de rectifier cette situation et de retirer l’exception relative à la Cour suprême.

Il s’agit d’une bonne nouvelle, qui arrive plus de trente ans après que le Franco-Ontarien Jean-Robert Gauthier ait remis en cause cette exception au moment de la réforme de la Loi sur les langues officielles en 1988.