Le côté positif de la pandémie

La pandémie de covid a forcé les tribunaux à s’adapter à la situation notamment en acceptant les plaidoiries en ligne et l’utilisation de la technologie.

La juge Thorburn note certains des avantages: des milliers de personnes de partout au pays, ou même au monde, peuvent regarder un procès. Par exemple, dans le procès de Alek Minassian, lorsque la juge Anne Molloy a prononcé son verdict de culpabilité, plus de 5000 personnes assistaient virtuellement à l’audience.

Le public peut voir de plus près notre système judiciaire et ce qui se passe dans les palais de justice. Dans les dossiers entendus en Cour d’appel de l’Ontario, les parties situées à l’extérieur de Toronto ont économisé les frais qu’elles auraient eu à payer pour le déplacement de leurs avocats. Ainsi, l’assouplissement des règles concernant la tenue et le lieu des audiences a rendu le tribunal plus accessible.

À la croisée des langues

Chaque année, en reconnaissance des accomplissements et de la contribution de l’honorable Michel Bastarache dans la promotion et l’avancement des langues officielles du Canada, l’Association du Barreau de l’Ontario (ABO) remet le «Prix Bastarache» à une ou un étudiant(e) d’une Faculté de droit de l’Ontario qui a contribué à l’avancement des langues officielles au sein du système judiciaire de la province.

La contribution de l’étudiante ou de l’étudiant à l’avancement des langues officielles au sein du système judiciaire de l’Ontario peut prendre la forme de recherche ou d’écrits académiques, de la sensibilisation du public ou de participation à des activités communautaires.