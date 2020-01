Michel Bastarache: une vie consacrée à la francophonie

Aussi tragique qu’est nécessairement le décès des deux enfants du couple Michel et Yolande Bastarache, il m’apparaît plus approprié d’utiliser le terme drame. Je pense qu’on ne peut pas qualifier d’échec d’un parent la mort de deux enfants nés avec une maladie incurable.

Toute leur vie, 4 ans dans le cas de Jean-François, 17 ans dans le cas d’Émilie, leurs parents se sont sacrifiés pour qu’ils obtiennent les meilleurs soins et qu’ils soient sans souffrance dans la mesure du possible.

Confidences

Ceux qui ont bien connu Michel Bastarache vont aimer lire les confidences qu’il fait sur les défis surmontés au cours des années où il a occupé différentes fonctions comme: traducteur juridique, professeur de droit, doyen associé à l’Université d’Ottawa, doyen à l’Université de Moncton, fonctionnaire, avocat, directeur général de la promotion des langues officielles au Secrétariat d’État du Canada, président-directeur général d’une compagnie acadienne d’assurances, juge à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, puis à la Cour suprême du Canada, président d’une Commission d’enquête, médiateur…

Pour bien réussir

À ceux d’entre nous qui sont juristes, il révèle la recette de ses succès.

«Je me suis préparé pendant des mois pour la plaidoirie dans l’affaire Mahé. Comme à l’habitude, j’arrive au tribunal sans stress, puisque je suis persuadé de connaître le dossier mieux que quiconque dans la salle d’audience… Je me suis aventuré à deviner toutes les questions que les juges pourraient me poser et je les ai notées au fur et à mesure qu’elles me passent par la tête… Jamais je ne participerais à une rencontre sans espérer être la personne la mieux préparée du groupe.»