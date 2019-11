Qui mènera le dossier du bilinguisme de la Cour suprême?

Les Libéraux aussi

À la suite de la retraite de M. Godin en 2015, son collègue François Choquette reprend le flambeau et présente un projet similaire pour modifier la Loi sur la Cour suprême. En octobre 2017, le projet est défait.

En plus des Conservateurs, les Libéraux, qui ont voté à plus d’une reprise pour un projet quasi identique alors qu’ils étaient sur les banquettes de l’opposition, s’y opposent.

Dix-sept députés libéraux d’arrière-ban votent toutefois en faveur du projet du NPD et vont ainsi à l’encontre de la position de leur gouvernement.

Argument faible

Lors des débats en chambre sur le projet, David Lametti, qui est alors secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, explique que son gouvernement a des doutes sur la constitutionnalité de l’initiative.

«Si on tentait de changer les critères de sélection des juges de la Cour suprême, il serait fort possible que les provinces affirment que c’est inconstitutionnel. Il vaut mieux ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Le gouvernement a déjà le fardeau assez important de justifier la nomination de juges non bilingues à la Cour suprême.»