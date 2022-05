Les aînés peuvent contribuer à la construction identitaire des jeunes

Solange Haché voit d’ailleurs des côtés positifs au vieillissement de la population. Considérant que le niveau d’éducation est plus élevé aujourd’hui, qu’il y a un l’accroissement de la longévité, et que les gens sont en meilleure santé, les aînés peuvent contribuer plus longtemps à la vie active, souligne-t-elle.

Mais il reste encore du travail à faire, précise la présidente de la FAAFC. «Je pense qu’on n’est pas rendus assez loin. On peut faire beaucoup plus, mais c’est sûr que ça demande peut-être une nouvelle vision [de] l’intergénérationnel.»

À l’université en français grâce à son grand-père

Martin Gagnon entreprendra un baccalauréat dans un programme en français à l’Université Laurentienne de Sudbury en septembre. Il accorde beaucoup d’importance au rôle de son grand-père dans sa construction identitaire.

Il note que c’est avec lui qu’il a perfectionné son français et qu’il allait à la bibliothèque publique quand il était jeune.

Le jeune Franco-Ontarien aurait toutefois aimé voir des encouragements similaires se poursuivre à l’école. «Je ne pense pas que les écoles ont poussé assez pour promouvoir la culture et la langue francophones», précise-t-il.