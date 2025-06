L’école Saint-Charles-Garnier triomphe aux 22e Jeux de l’AESD

«C’est toujours avec une immense joie et dans un enthousiasme contagieux que je participe à cette grande fête», a déclaré Nicole Mollot, la directrice de l’éducation.

«Les Jeux de l’AESD sont une véritable école de vie. Nous sommes ici en tant que communauté, une seule et même grande famille, rassemblée pour faire rayonner la langue française dans une grande solidarité chrétienne!»

Les Jeux de l’AESD ont comme but de rassembler les élèves des écoles secondaires afin de renforcer et d’élargir des liens déjà existants et de développer des relations inter-écoles. Ils cherchent également à offrir un cadre propice au renforcement de leur identité culturelle francophone et catholique.

«C’est un véritable moment d’unité et de plaisir, un événement inoubliable pour nos élèves», a affirmé la présidente Geneviève Grenier.