Immigration : le bilinguisme favorise l’intégration des francophones

Les immigrants et immigrantes de langue officielle en situation minoritaire présentent des profils similaires à ceux de la majorité linguistique, avec une proportion plus élevée de femmes et de jeunes. Photo: 0x010C, Wikimedia Commons
Publié 18/09/2025 par Inès Lombardo

Les résidentes et résidents permanents francophones hors Québec s’intègrent mieux économiquement que les anglophones au Québec, selon une récente étude. La clé de leur succès : le bilinguisme.

Selon une étude publiée à la fin août par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), hors Québec, la participation des francophones au marché du travail et leurs revenus augmentent avec le temps, se rapprochant de ceux de la majorité linguistique et de la population non immigrante.

Les différences de revenus indiquent que ceux des résidents permanents francophones hors Québec sont plus élevés que ceux des anglophones du Québec. Photo: capture d’écran étude IRCC

Au Québec, en revanche, les écarts entre les groupes linguistiques se sont accentués, dans un contexte où il y a deux fois plus d’immigrants anglophones au Québec (près de 15 000) que de francophones en dehors du Québec (moins de 7500), rappelle l’étude.

Il y a eu au moins deux fois plus d’immigrants anglophones au Québec que francophones hors Québec en 2021. Photo: capture d’écran étude IRCC

Succès économiques liés à la connaissance de la langue majoritaire

L’étude montre que la réussite économique est davantage liée à la connaissance de la langue officielle majoritaire de la province qu’à celle de la langue minoritaire.

«Les analyses ont également signalé que les résultats économiques étaient meilleurs chez les immigrants d’expression française hors Québec que chez les immigrants d’expression anglaise au Québec, alors qu’un peu plus de la moitié des immigrants d’expression française hors Québec ont déclaré connaître la langue officielle majoritaire», peut-on lire dans l’étude.

Près de 51% des immigrants francophones déclaraient connaître l’anglais, tandis que seuls 14,7% des immigrants anglophones disaient détenir une compréhension du français.

Les deux chercheuses de l’étude concluent que la connaissance du français au Québec et de l’anglais dans le reste du pays reste cruciale pour une intégration professionnelle réussie.

Un ancien ministre prône l’intégration par la communauté

L’ancien ministre d’IRCC, Marc Miller, actuel député libéral de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs, à Montréal, se dit «surpris» que les immigrants francophones aient une meilleure intégration économique que leurs pairs anglophones. Pour lui, «ça prend surtout un effort communautaire d’intégrer les gens».

«Je suis content que cette étude ait été faite», poursuit-il. «Il y en a qui critiquent le programme [Entrée express, pour devenir résidents permanents, NDLR], notamment parce qu’il y a trop de points pour la langue.»

Pour l’ancien ministre, les immigrants francophones en situation minoritaire sont utilisés comme argument économique à des fins politiques.

Selon lui, il faut avoir des immigrants qui contribuent à l’économie dès leur arrivée au Canada, mais il voit d’autres priorités que la langue comme condition dans les programmes.

Marc Miller. Photo: Inès Lombardo, archives Francopresse

Un pays ouvert aux gens qui fuient la guerre et la famine

Marc Miller trouve qu’il y a des objectifs parfois plus importants en immigration, comme «être un pays qui est ouvert aux gens qui fuient la guerre et la famine».

S’il faut selon lui défendre les minorités francophones en situation minoritaire, il affirme toutefois que le «travail» à faire est une question «de volume et d’intégration».

Il considère aussi que le français est plus difficile à apprendre. «Il faut travailler davantage pour que tout le monde puisse s’exprimer en français et en anglais aussi.»

«Ces résultats suggèrent que la réussite économique est liée à la connaissance de la langue officielle majoritaire. La connaissance de la langue officielle en situation minoritaire seule n’est pas suffisante.»

«Il faudrait donc veiller à un meilleur équilibre entre l’objectif de la vitalité et de la pérennité des deux langues officielles et l’épanouissement professionnel des immigrants de langue officielle minoritaire», concluent de leur côté les deux chercheuses d’IRCC.

