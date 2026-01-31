Le Salon du livre de Toronto se réinvente pour sa 33e édition

Le Salon du livre de Toronto (SLT) fait peau neuve pour sa 33e édition. L’évènement, qui se tiendra du 26 février au 1er mars à l’Université de l’Ontario français (UOF), amorce un virage important, tant dans sa programmation que dans sa vision à long terme.

Placée sous le thème Héritage et Patrimoine, cette édition se veut ambitieuse, engagée et résolument tournée vers l’avenir.

«C’est une programmation qui balaie tout ce qu’on a fait jusque-là!» Cette confidence de Valery Vlad, président du conseil d’administration, faite à l-express.ca, résume le contenu de la conférence de presse organisée ce jeudi 29 janvier pour dévoiler la programmation de la 33e édition d’un Salon en pleine mutation.

Un thème engagé

«La programmation cette année est très lourde, dans le sens noble du terme», explique Valery Vlad. «On n’a pas choisi ce thème comme un divertissement ou par facilité. Parler d’héritage et de patrimoine est une responsabilité énorme. On voulait aller au cœur du sujet, surtout en ces temps qui courent.»

Pour Valéry Vlad, cette réflexion s’inscrit dans un contexte canadien plus large.