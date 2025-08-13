Forum des jeunes: nouvelles pistes pour une francophonie vivante

Des participants et participantes au Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices quittent Ottawa plus confiants et avec l’envie de partager leur appréciation du français avec leur communauté. Pour Le Français pour l’avenir, c’est un signe de réussite.

L’organisme a accueilli 35 jeunes leaders du 3 au 8 août sur le campus de l’Université d’Ottawa pour le Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices (FNJA) de 2025.

Tristan Gagnon, ambassadeur yukonais, explique en entrevue avec Francopresse que le français au Forum est «beaucoup plus naturel, moins formel, et n’est pas académique». Il salue le fait de ne pas être évalué sur la grammaire ou les standards d’écriture, ce qui peut être «un peu drainant» à son avis.

Pas cool de parler français?

Neve Elrain Ting se sent aussi plus à l’aise de parler en français au FNJA, car l’ambiance passionnée l’inspire, contrairement à son école francophone où parler le français peut sembler «pas cool».

La représentante néo-brunswickoise explique qu’on peut être jugé, voire discriminé, lorsqu’on s’exprime dans la langue d’Antonine Maillet au sein de sa communauté. Tristan Gagnon dit avoir vécu la même chose.