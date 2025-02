Antonine Maillet, «une pionnière de la libération de la langue française»

En 1973, Guy Arsenault publie Acadie Rock, le premier recueil de poésie dans ce dialecte mélangeant du vieux français, du français et de l’anglais. Près de 40 ans après, France Daigle est lauréate du Prix du Gouverneur général pour son roman Pour sûr, qui met lui aussi le chiac à l’honneur.

Pas de «descendants pendant très longtemps»

Pourtant, Joël Beddows estime pour sa part que la dramaturge et romancière n’a pas eu «d’émules et de descendants pendant très longtemps».

«C’est peut-être parce que son oralité était devenue la norme, il n’était plus possible d’explorer d’autres variétés de français. Si on voulait écrire en français plus normalisé ou haïtien par exemple, on n’avait pas le droit d’exister», avance-t-il.

Aux yeux de l’universitaire, le fait que plusieurs dramaturges marchent dans les traces d’Antonine Maillet est très récent. Il cite les Acadiens Emma Haché, Caroline Bélisle et Gabriel Robichaud.

«Les figures de l’Évangéline, de la Sagouine et de Sainte-Anne-de-Kent reviennent dans leurs œuvres, ils s’intéressent aux mêmes questions philosophiques», analyse-t-il.