Le testament littéraire d’Antonine Maillet

Du plus fidèle qui la lit depuis ses premiers écrits jusqu’au plus récent qui l’espionne avec une curiosité nonchalante, elle lègue tout le restant: «la part enfouie aux creux de mon être que mes personnages, mêmes les plus voraces, n’ont pas réussi à grignoter».

À l’exception d’une thèse universitaire sur Rabelais et les traditions populaires en Acadie, parue aux Presses de l’Université Laval, les Éditions Leméac ont publié les quelque quarante ouvrages de Maillet.

Les trois premiers titres avaient cependant vu le jour sous les auspices d’autres éditeurs: les romans Pointe-aux-Coques (Fides, 1958) et On a mangé la dune (Beauchemin, 1962), ainsi que la première pièce de théâtre Les crasseux (Rinehart and Winston, 1968).

Rabelais

Le testament d’Antonine Maillet est écrit cinquante ans après sa thèse sur Rabelais.

Elle se sent toujours fidèle à son maître jusqu’à lui emprunter les dernières paroles articulées sur son lit de mort: «Je m’en vais chercher un grand Peut-Être.»