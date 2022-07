Antonine Maillet: «C’est la Sagouine qui m’a faite»

Mme LeBlanc, qui en est à sa quinzième saison sur l’Île-aux-Puces, a raconté comment le Pays de la Sagouine avait pansé les plaies de l’insécurité linguistique qu’elle ressentait sur les bancs de l’école.

«J’ai ici un fort sentiment d’appartenance. On y parle ma langue, avec mon accent et avec mes mots. Ils sont là pour me rappeler d’où je viens et qui je suis. Le Pays de la Sagouine est une voix pour le peuple acadien, mais aussi pour tous les francophones du monde qui ont besoin d’une petite touche de chez eux», estime Solange LeBlanc.

Antonine Maillet a rêvé d’écriture très jeune

Antonine Maillet, qui a nourri l’imagination de la jeune Solange, confie qu’elle a beaucoup de souvenirs de sa petite enfance.

Son premier souvenir marquant remonte à ses trois ans, lorsque sa voisine Alice, que plus tard elle appela «Alice au pays des merveilles», lui lit l’histoire des trois ours. Blonde et bouclée comme l’héroïne du conte, la petite Tonine est devenue le personnage de Boucle d’or. En prévision de ses quatre ans, elle voulait quatre ours!

«C’est là que j’ai commencé à rêver d’écriture, de contes et de création. J’ai écrit la Sagouine parce que la Sagouine m’a écrite. Ce n’est pas moi qui l’ai faite, c’est elle qui m’a faite. Je la sentais en moi.»