Nouveau-Brunswick: le Pays de la Sagouine sera rénové et agrandi

Pour son jubilé de perle, le Pays de la Sagouine a reçu un cadeau en or! Le gouvernement fédéral et celui du Nouveau-Brunswick se sont unis pour lui offrir un financement de plus de 35 millions $. Le site touristique acadien voit son avenir assuré pour au moins 30 années de plus.

«C’est tout un cadeau d’anniversaire!», s’est exclamée May Maillet, présidente du conseil d’administration du Pays de la Sagouine.

«Notre mandat est de faire rayonner la Sagouine et tout un peuple et une culture ici et bien au-delà de nos frontières. Ce financement de taille va nous donner des ailes afin de poursuivre notre mission, tout en mettant davantage en valeur la beauté et la portée de l’œuvre d’Antonine Maillet.»

Une école de théâtre au Pays de la Sagouine?

Membre du conseil d’administration, Camille Thériault rêve d’un Pays qui, dans une trentaine d’années, serait autosuffisant et ne dépendrait plus des financements gouvernementaux.

Pour assurer la relève artistique, il imagine volontiers la création d’une école au sein d’un Pays modernisé et qui s’appuie aussi sur la technologie digitale. Il estime aussi que le conseil d’administration et les pouvoirs publics devront avoir des discussions sur les changements environnementaux.