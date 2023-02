À la mémoire de Viola Léger 

Laisser un legs

Pour des artistes comme Yvette d’Entremont, une bonne manière de garder la mémoire de Viola Léger vivante est de réaliser d’autres récits qui font rayonner la communauté acadienne.

«Si nous continuons de présenter des histoires comme la Sagouine, dans notre accent, et que nous continuons à présenter des histoires vraies, qui donnent une voix à nos vies, nos amours, nos passions, nos expériences, nos défis, nos misères, nos joies et nos succès en tant qu’Acadien et Acadienne, et bien, ce sera le plus grand cadeau qu’elle aura pu nous laisser», affirme la dramaturge.

Mme Léger restera aussi dans la mémoire des gens qu’elle a rencontrés en cours de route. «Viola Léger venait souvent en Nouvelle-Écosse parce qu’elle avait une sœur qui enseignait à l’école élémentaire de Plymouth, un village près de Wedgeport», relate Phil Comeau. «Quand mon père est décédé, Viola est arrêtée voir ma mère, maintenant veuve, pour l’encourager.»

«Je me souviens que ma mère avait parlé de cette magnifique visite pendant trois mois, poursuit-il. Mais le plus drôle était que ma mère disait à tout le monde que la Sagouine l’avait visité, et non Viola Léger! Ça montre jusqu’à quel point le personnage de la Sagouine à inspirer les gens à travers toute l’Acadie.»

Politique et éloges

De 2001 à 2006, Viola Léger a siégé au Sénat du Canada. Durant cette période, elle a surtout mis l’accent sur l’importance des artistes dans la société.