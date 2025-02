Antonine Maillet: l’Acadie en deuil de son ambassadrice

Colette Brisson Lacroix estime qu’Antonine Maillet a non seulement assuré la survie culturelle de l’Acadie, mais qu’elle a aussi inspiré de nouvelles générations à revendiquer et à célébrer leur héritage.

«Madame Maillet a joué un rôle déterminant dans la préservation et la promotion de l’identité acadienne à travers son œuvre littéraire», soutient-elle. En donnant vie à des personnages emblématiques comme la Sagouine, elle a su capturer l’âme, la langue et les traditions d’un peuple longtemps marginalisé.

Son écriture, empreinte d’humour et de résilience, a contribué à légitimer le français acadien sur la scène internationale, renforçant ainsi la fierté et la conscience littéraire des Acadiens.»

«Antonine Maillet incarnera à jamais pour les générations actuelles et futures en Acadie le socle culturel et patrimonial d’un grand peuple et de sa langue française», plussoie le président fondateur du Cercle acadien de la langue française, Mathieu Gérald Caissie.

Elle était un rayon de soleil pour notre langue française, et mon souhait le plus profond est que ce soleil puisse continuer à briller sur notre peuple et nos communautés.