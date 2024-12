Une nouvelle collection universitaire dédiée aux littératures francophones du Canada

La nouvelle collection Littératures franco-canadiennes et québécoise, publiée par les Presses de l’Université d’Ottawa, mettra à l’honneur des essais, des études littéraires et des biographies d’auteurs des quatre coins du Canada. Son contenu s’adresse au monde universitaire, mais aussi au grand public.

La directrice de la collection, la professeure émérite au Département de français de l’Université d’Ottawa, Lucie Hotte, revient sur la portée universelle de cette initiative pancanadienne.

En quoi consiste cette nouvelle collection et quels genres d’ouvrages regroupera-t-elle?

Lucie Hotte : C’est une collection qui va publier des études et des essais sur les littératures québécoises et celles produites en contexte minoritaire: la littérature acadienne, franco-ontarienne et franco-ouestienne.

On va publier aussi des biographies d’écrivains et d’écrivaines, de la correspondance, des livres qui sont plus grand public et d’autres plus théoriques pour les chercheurs et les étudiants en littérature. La collection permettra de comparer ces différents corpus.

Qu’est-ce que cette collection changera pour les universitaires, mais aussi pour les lecteurs et les lectrices?

Lucie Hotte : Les chercheurs vont avoir un nouveau lieu de diffusion pour leurs travaux. Quand on travaille sur des littératures minoritaires, il y a très peu de lieux où on peut publier. Il y a peu de revues qui sont consacrées exclusivement à ces littératures et donc une bonne partie de la recherche est publiée dans des ouvrages collectifs.