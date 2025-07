Le grand retour des Jeux de la francophonie canadienne

Elle rappelle que l’évènement a pour vocation d’accepter et de mettre en valeur toutes les nuances de la langue française et de créer un environnement «sécuritaire, sain et inclusif».

«Au Québec, l’insécurité linguistique, c’est pas un concept qu’on connaît vraiment. Parce qu’on peut étudier en français, on peut écrire en français, on peut travailler en français. […] On a dû l’apprendre et le comprendre», poursuit-elle.

«Dans notre système scolaire, on a une phobie des anglicismes. Ces jeunes-là qui vont arriver de partout à travers le Canada, les anglicismes font partie de leur vocabulaire […] Fait que juste ça, c’est de déconstruire quelque chose, de désamorcer certaines choses avec lesquelles on est rendu habitués.»

Les JeuxFC servent aussi à faire connaître les réalités de la francophonie canadienne : «C’est toujours une belle occasion de pouvoir tisser ces liens-là entre le Québec et les francophones de situation minoritaire», note la vice-présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), Madeleina Daigneault.

Huitième édition

Les JeuxFC, coorganisés par la FJCF et le comité organisateur, rassemblent tous les trois ans des jeunes d’expression française de 14 à 18 ans provenant des quatre coins du pays.