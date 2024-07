Les Jeux olympiques: de l’Antiquité à nos jours

Les premiers Jeux olympiques ont lieu en 776 av. J.-C. à Olympie, en Grèce. Ces festivals, à la fois sportifs et religieux, se tiennent tous les quatre ans. Les Grecs découpent d’ailleurs le temps en «olympiades», soit des périodes de quatre années séparant la célébration des Jeux.

Les Jeux olympiques étaient considérés comme la plus importante manifestation sportive de l’Antiquité. Ces jeux avaient pour but d’honorer le dieu Zeus. Zeus est le dieu des dieux, il règne sur tous et s’impose comme le tout-puissant. Les guerres entre cités grecques s’arrêtaient pendant la trêve olympique.

Sports, musique, éloquence

Au début, les épreuves sportives ne sont qu’un aspect du programme puisqu’on y pratique aussi des joutes poétiques, musicales et d’éloquence.

Pendant les treize premières olympiades, la course est la seule épreuve sportive. Il faut attendre 708 av. J.-C. pour qu’apparaisse le pentathlon qui rassemble la course, le lancer du disque, le lancer du javelot, le saut en longueur et la lutte.

À partir de la quinzième olympiade, en 720 av. J.-C., la nudité s’impose dans les compétitions sportives. On raconte que lors d’une lutte. Un athlète de Sparte avait enlevé sa tunique pour avoir plus de liberté dans ses mouvements. La pratique nue s’est répandue par la suite. Les femmes sont exclues de tous les concours.