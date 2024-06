Le français s’essouffle aux Jeux olympiques

Pierre de Coubertin, un parcours controversé

Un mot sur Pierre de Coubertin, célébré pour avoir faire revivre les Jeux olympiques, un rassemblement sans pareil dans le monde.

Il a fait de l’expression latine Citius, Altius, Fortius (plus vite, plus haut, plus fort) – qu’il a emprunté à un père dominicain – la devise des Jeux. En 2021, le CIO y a ajouté Communiter (ensemble).

Malgré tout ce qu’il a fait pour l’olympisme, Coubertin a cependant un côté plus sombre. Si le mouvement olympique le met peu de l’avant aujourd’hui, c’est qu’il a autrefois été accusé de misogynie, de racisme et même d’avoir entretenu certains liens avec le régime nazi allemand.

L’anglais rattrape le français

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’anglais s’est imposé sur la scène internationale; elle est la langue des affaires et, de plus en plus, la langue du sport.

En 1972, alors que plusieurs disciplines provenant des pays anglo-saxons s’ajoutent au programme olympique, l’anglais devient la deuxième langue officielle et prend une place plus grande avec le temps, de pair avec son usage grandissant sur la planète.