Le mythe «Pierre de Coubertin»

«Une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter: incorrecte.» Selon lui, «la supériorité de l’humanité est accordée au sexe capable de tuer, non à celui qui engendre». Plus que misogyne, le baron est un militant antiféministe.

Complicité avec les nazis

Deux long chapitres sont consacrés à la complicité de Coubertin envers les nazis. Il laisse d’abord l’Allemagne organiser les Jeux d’hiver (6-16 février 1936) où le chant Horst-Wessel-Lied retentit dans l’arène, vantant la violence du nazisme et hurlant une prochaine victoire d’Hitler.

Coubertin vénère l’Allemagne, qui est le premier pays en Europe à faire de l’éducation physique un droit universel. Nonobstant la discrimination fondée sur la race, la religion et le sexe (article 5 de la charte olympique), il met tout son poids derrière l’attribution des Jeux d’été à Berlin (2-16 août 1936). On y entendra Horst-Wessel-Lied 440 fois. Drapeaux olympiques et nazis se confondront.

Selon l’auteur, l’aveuglement, la complaisance, voire la sympathie active de Coubertin, ont contribué à asseoir la toute-puissance du chancelier du IIIe Reich. Aymeric Mantoux écrit: «il y a des accolades à la Judas dont on se passerait bien».

Par et pour les Blancs

En matière de races, le baron de Coubertin fut loin d’être progressiste. Selon lui, les Jeux olympiques doivent être conçus par des Blancs pour des Blancs. Les habitants des colonies, ainsi que ceux de l’Afrique et de l’Asie n’y ont pas de place. De la même manière, ce ne sont pas les Jeux de Coubertin qui ont inclus les handicapés ou les invalides.