Olympisme et art dans l’Antiquité au Musée du Louvre

Les Jeux olympiques sont l’héritier de concours antiques organisés à Olympie en l’honneur du dieu grec Zeus. Plusieurs œuvres d’art en témoignent au Musée du Louvre, ce qui a poussé Daniel Soulié à publier Louvre olympique.

Il nous apprend d’abord que les premiers concours ont eu lieu en 776 (toutes les dates sont avant notre ère) et que les épreuves sportives ne constituaient qu’un aspect du programme, puisqu’on y pratiquait aussi des joutes poétiques, musicales et d’éloquence.

À partir de la quinzième olympiade, en 720, la nudité s’impose dans les compétitions sportives. Les femmes sont exclues de tous les concours.

Hercule, protecteur des Jeux

Au Louvre, on peut admirer un relief architectural de marbre représentant Héraclès et le taureau de Crète, datant de 460. Fils de Zeus et d’une mortelle, il est vainqueur de douze épreuves et «devient en quelque sorte l’initiateur et le protecteur des concours et des célébrations en l’honneur du roi des dieux».

Pendant les treize premières olympiades, la course est la seule épreuve sportive. Il faut attendre 708 pour qu’apparaisse le pentathlon qui rassemble la course, le lancer du disque, celui du javelot, le saut en longueur et la lutte.