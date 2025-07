Entrepreneuriat des jeunes: «le bilinguisme est un atout incontestable»

Les jeunes entrepreneurs contribuent à la vitalité du français et de l’économie des communautés francophones en situation minoritaire. De plus en plus d’organismes les aident à sortir de leur isolement et à accéder à du financement. Les écoles s’investissent également pour donner le goût de l’entrepreneuriat à leurs élèves.

«Les jeunes entrepreneurs francophones sont une richesse. Ils font du bien à leur communauté en contribuant positivement à l’économie et à la vitalité de la langue», affirme la conseillère en développement durable pour le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ), Réanne Cooper.

L’Acadienne parle également des «valeurs différentes» des nouvelles générations, davantage soucieuses des enjeux sociaux et environnementaux: «Il y a de plus en plus une conscience durable dans les idées d’entreprises qui émergent.»

«Les jeunes entrepreneurs mettent de l’avant leurs valeurs tout en assurant la vitalité économique de leurs communautés, souvent rurales et éloignées, moins bien desservies que les grands centres urbains», abonde dans le même sens la gestionnaire bilingue chez Futurpreneur, Mégane Visette.

Depuis 1996, Futurpreneur a aidé plus de 20 000 entrepreneurs et entrepreneuses de 18 à 39 ans à lancer quelque 15 600 projets aux quatre coins du pays.