Les entrepreneures sociales francophones réunies à Queen’s Park

Les femmes entrepreneures moins bien loties que les hommes

Par ailleurs, les femmes entrepreneures rencontrent plus d’obstacles et demeurent désavantagées par rapport à leurs homologues masculins.

En effet, à en croire le rapport annuel sur l’état des lieux de l’entrepreneuriat féminin au Canada, publié par le PCFE, les femmes entrepreneures continuent par exemple d’afficher un revenu inférieur à celui des hommes avec 37,1% d’entre elles qui gagnent moins de 50 000$ par an, contre 31,7% chez les hommes.

Selon ce rapport, les femmes entrepreneures joueraient un rôle plus important que les hommes dans la croissance et la résilience économiques, dans la mesure où «les entreprises qui appartiennent à des femmes sont plus axées sur l’innovation et la durabilité environnementale que les entreprises qui appartiennent à des hommes».

Un autre constat qui vaut son pesant d’or, cette fois de la bouche de la directrice générale du PCFE: «les femmes entrepreneures immigrantes exportent davantage que les femmes entrepreneures nées au Canada».

«Les PME détenues par des femmes immigrantes exportent près de deux fois plus que celles détenues par des femmes nées au Canada», lit-on dans le rapport du PCFE.