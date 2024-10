60e anniversaire d’Impact ON: vive les entreprises sociales!

La société à but non lucratif Impact ON, connue jusqu’à l’an dernier comme le Conseil de la Coopération de l’Ontario (CCO), a célébré son 60e anniversaire, ce jeudi 10 octobre, par un gala au centre-ville de Toronto, en présence d’une centaine d’invités.

L’organisme se pose comme «la plus ancienne organisation de développement économique francophone encore en activité au sein de la province».

Elle se donne pour objectifs, selon son directeur général Julien Geremie, d’«accompagner, de conseiller, et de propulser des entrepreneurs, organisations et communautés, non seulement pour qu’elles et ils puissent réaliser leurs projets, mais aussi pour que ces personnes puissent laisser une empreinte durable et améliorer leurs conditions et l’état de la société dans laquelle elles et ils se trouvent, en l’occurrence, la société ontarienne».

Autonomiser les francophones

«Soixante ans, c’est une durée qui témoigne de la force d’une vision partagée et de la résilience d’une organisation qui, depuis six décennies, a su grandir, évoluer et innover, tout en restant fidèle à sa mission», a déclaré la présidente Élodie Grunerud.

Le CCO a été créé en 1964 par plusieurs caisses populaires, mutuelles et coopératives agricoles à travers l’Ontario, à l’époque où le français était alors «assez largement bannie de l’esprit public», a-t-elle rappelé.