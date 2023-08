Entrepreneuriat féminin: faire sa place dans un monde d’hommes

De son côté, la Société Économique de l’Ontario a misé sur un programme en huit volets pour mieux orienter participants selon leur profils, aspirations et clientèle. Un des volets cible les femmes entrepreneures. Un autre s’adresse aux entrepreneures noires.

«La raison pour laquelle nous avons voulu créer des groupes un peu homogènes, c’est pour nous donner un espace où nous pouvons adresser des problématiques plus communes à cette population-là», explique Thuy Vuong Blais.

Depuis son lancement en novembre 2021, l’incubateur a formé 130 entrepreneurs et futurs entrepreneurs, dont 66% de femmes et 50% de résidents permanents.

Moyennant 182$, les participants ont accès à des cours en ligne pendant 14 semaines, des rencontres en groupe pour réseauter et rencontrer des experts, et du coaching individuel pour faire avancer leur projet. La cinquième cohorte débutera ses apprentissages en septembre 2023.

Réussir ensemble

Pour faire face aux problèmes de financement, aux préjugés, et à tous les autres obstacles sur leur chemin, Oasis et la SÉO encouragent les femmes à se serrer les coudes. Tremplin dispose, par exemple, d’un groupe WhatsApp d’entraide où les participantes et les allumi se posent des questions, se donnent des conseils et s’échangent des services.