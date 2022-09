Des entrepreneures sénégalaises à la conquête du marché canadien

En mission commerciale au Canada, des entrepreneures sénégalaises, accompagnées de l’organisme à but non lucratif québécois Audace au féminin, ont fait escale à Toronto la semaine dernière. La délégation a été accueillie, à l’école de gestion Ted Rogers, par le Portail de connaissance pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), partenaire de l’évènement.

Mission prospection

L’objectif de la mission était de prospecter le marché torontois et de créer des opportunités d’affaires, en faisant découvrir des produits susceptibles de plaire au marché canadien.

Aventures entrepreneuriales

Sylvie Sagbo, Racky Daffé, Mariétou Diouf, et Marina Gning ont tour à tour raconté leur parcours entrepreneurial aux entrepreneurs locaux et organismes de soutiens qui s’étaient déplacés pour réseauter. Mareva Cestor représentait à ce titre, la Société Économique de l’Ontario (SÉO).

«Je pense que ce type d’évènement devrait être plus fréquent. Je pense aussi que ces entreprises sénégalaises ont leurs places dans l’économie canadienne, particulièrement dans une ville cosmopolite comme Toronto», explique Mareva Cestor, agent de développement économique à la SÉO.

De PME à multinationale

Lysa & Co conditionne et transforme des arachides et des noix de cajou, destinées aux chaînes de distributions, à l’épicerie fine et aux consommateurs avertis, en quête de collations saines et goûteuses.