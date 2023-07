L’entrepreneuriat féminin, une affaire d’ambition

Ce syndrome «est peut-être lié au système éducatif, et est parfois cumulé sur une grille culturelle. Les jeunes filles n’ont pas été habituées à être valorisées», explique Thuy Vuong Blais.

Celle-ci indique que les femmes provenant de cultures où on leur demande d’être plus réservées éprouvent parfois des difficultés à s’adapter à l’esprit entrepreneurial nord-américain. Les nouveaux arrivants manquent également d’un réseau, et parfois des codes pour en bâtir un, alors qu’il s’agit d’un élément clé de leur succès.

Raymonde Beugré, qui est arrivée de Côte d’Ivoire en 2009, dit être très attentive aux différences culturelles qui influencent les capacités d’intégration dans le monde de l’entrepreneuriat canadien.

«En Côte d’Ivoire, lorsque tu salues un aîné, tu baisses la tête, alors qu’ici il faut regarder droit dans les yeux et donner une poignée de main ferme», raconte-t-elle. «Ça n’a l’air de rien, mais cela fait partie des choses que nous devons travailler».

«C’est comme une montagne qui se dresse devant elles», résume Thuy Vuong Blais. «Notre rôle à la SÉO n’est pas d’abattre cette montagne, mais de jalonner le parcours pour leur montrer que c’est faisable», estime-t-elle. L’organisme propose des ressources pour décrypter l’écosystème d’affaires, ses us et coutumes et son langage.