Le Centre francophone de Hamilton remporte le prix FrancoFlamme

Le musicien sénégalais Zale Seck a été honoré à quatre reprises au cours du Contact ontarois 2026.
Publié 18/01/2026 par l-express.ca

Le Centre francophone de Hamilton a remporté le prix FrancoFlamme, soulignant l’engagement d’un diffuseur de spectacles, à l’issue de la 45e édition du Contact ontarois ce samedi 17 janvier à Ottawa.

Le Centre francophone de Hamilton organise notamment sa FrancoFest de trois jours, autour de la St-Jean, mettant en vedette plusieurs artistes de la francophonie canadienne et parfois de l’extérieur du pays.

Au centre: le directeur général du Centre francophone de Hamilton, Lanciné Koulibaly.

Organisé par Réseau Ontario, Contact ontarois est le marché annuel des spectacles où des diffuseurs, comme des centres culturels et des conseils scolaires, peuvent examiner l’offre des chanteurs, musiciens, humoristes, compagnies de théâtre qui souhaitent tourner en Ontario.

L’animation du cocktail d’ouverture et de la remise des prix avait été confiée au dramaturge, comédien et humoriste Stéphane Guertin.

Stéphane Guertin.

Zale Seck

Le musicien Zale Seck, Sénégalais d’origine qui vit à Montréal, a reçu le prix Distinction Desjardins pour l’artiste qui a reçu la faveur populaire des membres de Réseau Ontario pour l’excellence et la qualité artistique de sa proposition lors de Contact ontarois.

Le Prix Audace Desjardins a été attribué à Créations In Vivo. Il récompense une proposition audacieuse ou nouvelle, s’adressant à de nouveaux publics, faisant découvrir de nouvelles formes ou de nouvelles approches artistiques.

Les Prix Desjardins sont accompagnés de bourses de 2 500 $ pour appuyer la promotion et la visibilité des artistes.

Des lauréats de Créations In Vivo.

Réseau Ontario a remis son prix Martin Arseneau à Valérie Picard, qui chapeaute les activités du Conseil des Arts de Hearst depuis 15 ans.

Deux prix Product’Or ont honoré Jean-Marc Dionne (en milieu scolaire), pour sa promotion du spectacle d’Éric Leclerc, et Luc Quintal (pluridisciplinaire) pour son organisation de la tournée de Mélissa Bédard.

La lauréate Valérie Picard entourée de Marie-Claude Sabourin (à g.), présidente de Réseau Ontario, et de Monique O’Hearn, vice-présidente.

Encore Zale Seck

À l’occasion de ce Contact ontarois 2026, d’autres prix ont été décernés par des organisations partenaires.

Zale Seck s’est distingué plusieurs fois. D’abord en remportant le prix Festival international de la Chanson de Granby, accompagné d’une invitation à se produire dans le cadre de la 58e édition de cet événement prestigieux.

Puis en recevant le Prix Alliance Ouest-Nord Réseau des grands espaces. Il présentera donc un extrait de spectacle à Contact Ouest 2026.

Enfin, il repart avec le prix Alliance ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec): direction la Rencontre d’automne 2026 du ROSEQ.

Sur la scène du Contact ontarois 2026.

Créations In Vivo – deuxième mention de la soirée – ont reçu le prix Alliance Acadie leur permettant d’aller présenter un extrait de spectacle à la FrancoFête en Acadie 2026.

Les artistes Yao, de l’Ontario, et Claire Ness, du Yukon, ont remporté le prix Alliance Changez d’Air pour représenter le Canada dans la région de Lyon, en France.

Enfin, des prix Alliance RIDEAU ont été remis au Centre culturel Louis-Hémon de Chapleau et au Conseil des arts de Hearst.

Cette année, plus de 1400 personnes ont participé au marché du spectacle de l’Ontario français. Elles ont eu l’occasion d’assister à cinq blocs thématiques de vitrines artistiques mettant en vedette une quarantaine d’artistes.

