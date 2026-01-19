Le Centre francophone de Hamilton remporte le prix FrancoFlamme

Le Centre francophone de Hamilton a remporté le prix FrancoFlamme, soulignant l’engagement d’un diffuseur de spectacles, à l’issue de la 45e édition du Contact ontarois ce samedi 17 janvier à Ottawa.

Le Centre francophone de Hamilton organise notamment sa FrancoFest de trois jours, autour de la St-Jean, mettant en vedette plusieurs artistes de la francophonie canadienne et parfois de l’extérieur du pays.

Organisé par Réseau Ontario, Contact ontarois est le marché annuel des spectacles où des diffuseurs, comme des centres culturels et des conseils scolaires, peuvent examiner l’offre des chanteurs, musiciens, humoristes, compagnies de théâtre qui souhaitent tourner en Ontario.

L’animation du cocktail d’ouverture et de la remise des prix avait été confiée au dramaturge, comédien et humoriste Stéphane Guertin.

Zale Seck

Le musicien Zale Seck, Sénégalais d’origine qui vit à Montréal, a reçu le prix Distinction Desjardins pour l’artiste qui a reçu la faveur populaire des membres de Réseau Ontario pour l’excellence et la qualité artistique de sa proposition lors de Contact ontarois.