Le COFRD ajuste sa saison culturelle

Concerts en matinée pour attirer les familles

COFRD, Durham
Les gagnants des concours organisés lors de la soirée de lancement de la saison culturelle 2025-2026 du COFRD, tenue à Whitby le 27 septembre. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca
Publié 03/10/2025 par Hamza Ziad

Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD) a annoncé plusieurs ajustements à sa saison culturelle 2025-2026. Ces changements concernent notamment les horaires des événements, la sélection d’artistes et l’intégration de nouvelles disciplines artistiques, comme le théâtre.

«Cette année, nous voulions aller à la rencontre de nouveaux publics. Nous savons que de nombreux francophones se sont récemment installés dans la région de Durham, et nous avons réfléchi à la meilleure façon de les attirer, explique la directrice générale Boluwa Massina.

COFRD, saison culturelle
Boluwa Massina.

Parmi les principales nouveautés, certains concerts auront désormais lieu en matinée plutôt qu’en soirée. Ce choix vise à encourager la participation des familles et à leur permettre de rentrer plus facilement chez elles après les activités.

Boluwa Massina souligne également que l’intégration du théâtre s’inscrit naturellement dans la programmation. «Le COFRD dispose d’une troupe de théâtre. C’est une discipline qui nous est proche, tout comme à la communauté francophone de la région. D’où l’intérêt de l’inclure dans la saison culturelle.»

Elle précise enfin que l’objectif n’est pas de transformer entièrement la programmation, mais plutôt de l’adapter. L’idée est de conserver une offre fidèle au public déjà établi tout en élargissant progressivement l’audience francophone dans la région.

Espace photo du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien à l’école Saint-Charles-Garnier de Whitby. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca

Un lancement sous le signe du drapeau franco-ontarien

Cette année, le lancement de la saison culturelle a coïncidé avec la célébration du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, le jeudi 25 septembre. Partout dans la province, des événements ont été organisés pour souligner cette date importante.

Dans la région de Durham, les festivités se sont déroulées dans plusieurs municipalités ainsi que dans diverses écoles francophones. Ces activités ont permis de rassembler la communauté autour d’un symbole identitaire fort.

«C’est le ton que nous avons voulu donner à l’événement cette année: célébrer tous les francophones de la région, qu’ils soient établis de longue date ou nouvellement arrivés», souligne Boluwa Massina.

«Pour marquer l’occasion, nous avons invité l’artiste torontois Abel Maxwell, choisi pour sa capacité à rassembler et à faire vibrer le public en français», ajoute-t-elle.

diplômés La Cité
La cohorte de diplômés 2025 du Collège La Cité à Toronto. Photos: archives, l-express.ca

Collège La Cité s’allie au COFRD

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, Maimou Wali, chargée de projets au campus torontois du Collège La Cité, a présenté une nouvelle collaboration entre La Cité et le COFRD. Cette entente porte sur l’analyse des besoins de la communauté francophone de Durham.

ACFO-Toronto, Oasis
Maimou Wali.

Cette initiative vise à adapter l’offre de formation, d’accompagnement et d’aide à l’emploi aux réalités de la population francophone locale.

«La région de Durham fait partie des zones ciblées par le Collège La Cité. Nous avons identifié le COFRD comme partenaire incontournable, compte tenu de son importance et de sa présence depuis plus de 40 ans , précise Maimou Wali.

«Nous avons constaté une augmentation de la population francophone dans la région. Il est donc essentiel de connaître leurs besoins, et c’est l’objectif de cette étude.»

À l’issue de ce travail, les deux organismes analyseront les résultats afin d’ajuster les programmes et les services en fonction des réalités locales.

Abel Maxwell en concert lors de la soirée de lancement de la saison culturelle du COFRD.

Une subvention pour soutenir les artistes francophones

Le COFRD a obtenu une subvention de 24 000 $ du Conseil des arts de l’Ontario pour appuyer la saison culturelle 2025-2026.

Boluwa Massina précise qu’il s’agit d’une subvention de fonctionnement, pouvant servir à plusieurs projets de l’organisme. Toutefois, la priorité sera donnée à la promotion des artistes francophones de Durham.

COFRD, Durham
Riadh Abidi

«C’est là que nous souhaitons concentrer la majorité des fonds: permettre aux artistes francophones de se faire connaître ici et de leur offrir un public.»

Cette aide financière permettra d’inviter six artistes francophones à se produire tout au long de la saison. Elle servira aussi à organiser des spectacles dans neuf écoles francophones et à valoriser la diversité artistique auprès des communautés francophones et francophiles.

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, Riadh Abidi, nouvel arrivant à Whitby et membre du conseil d’administration du COFRD, a insisté sur l’importance du volet artistique. Selon lui, celui-ci permet non seulement de soutenir les artistes francophones, mais aussi de rassembler la communauté autour d’activités conviviales et accessibles.

Participants lors du lancement de la saison culturelle 2025-2026 du COFRD. Photo: Hamza Ziad, l-express.ca

Une programmation artistique diversifiée

La saison culturelle 2025-2026 a débuté le 27 septembre avec la prestation d’Abel Maxwell, marquant le coup d’envoi officiel de la programmation. Elle se poursuit le 4 octobre avec Mélissa Bédard, artiste originaire du Québec révélée au grand public par Star Académie, qui mène une carrière active dans le milieu musical francophone.

Le 15 novembre, Michel Lalonde, auteur-compositeur-interprète bien connu de la scène franco-ontarienne, se produira à Whitby. En 2026, la programmation inclura une représentation de théâtre solo avec Katia Café-Fébrissy (21 février), suivie des concerts de Mélissa Ouimet (21 mars) et du bassiste jazz-funk Carl Mayotte (24 avril).

La saison se conclura le 26 juin 2026 avec une prestation du groupe Les St-Pierre, dans le cadre de la Fiesta 2026.

