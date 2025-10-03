Le COFRD ajuste sa saison culturelle

Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD) a annoncé plusieurs ajustements à sa saison culturelle 2025-2026. Ces changements concernent notamment les horaires des événements, la sélection d’artistes et l’intégration de nouvelles disciplines artistiques, comme le théâtre.

«Cette année, nous voulions aller à la rencontre de nouveaux publics. Nous savons que de nombreux francophones se sont récemment installés dans la région de Durham, et nous avons réfléchi à la meilleure façon de les attirer, explique la directrice générale Boluwa Massina.

Parmi les principales nouveautés, certains concerts auront désormais lieu en matinée plutôt qu’en soirée. Ce choix vise à encourager la participation des familles et à leur permettre de rentrer plus facilement chez elles après les activités.

Boluwa Massina souligne également que l’intégration du théâtre s’inscrit naturellement dans la programmation. «Le COFRD dispose d’une troupe de théâtre. C’est une discipline qui nous est proche, tout comme à la communauté francophone de la région. D’où l’intérêt de l’inclure dans la saison culturelle.»

Elle précise enfin que l’objectif n’est pas de transformer entièrement la programmation, mais plutôt de l’adapter. L’idée est de conserver une offre fidèle au public déjà établi tout en élargissant progressivement l’audience francophone dans la région.