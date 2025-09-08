Durham-Peterborough: la collaboration, un enjeu vital pour les francophones

«Ici, dans la région de Durham-Peterborough, les organismes francophones évoluent dans un contexte minoritaire. Il devient donc impératif de conjuguer nos efforts afin de mieux nous imposer», explique Boluwa Massina, directrice générale du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD).

Elle souligne que les organismes francophones de la région sont confrontés à des défis similaires: l’instabilité et la fragilité des budgets, des problèmes structurels, la difficulté à fidéliser les équipes, le non-renouvellement des subventions ainsi que la rareté des ressources.

«Ces obstacles, nous les affrontons trop souvent de manière isolée, ce qui accentue notre vulnérabilité. Nous ne pouvons plus nous permettre de progresser chacun de notre côté. En fin de compte, c’est la francophonie qui sort gagnante si nous savons mutualiser nos ressources et avancer ensemble», insiste-t-elle.

L’ACFO-DP interpelle les conseils scolaires

«L’ACFO-DP exhorte les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir à ouvrir les écoles et garderies francophones pour lesquelles le gouvernement de l’Ontario a rendu les financements disponibles», affirme Achille Fossi, président de l’ACFO-DP, dont l’assemblée générale annuelle se tenait en ligne le 28 août.

Selon les données du recensement de 2021 de Statistique Canada, la région de Durham-Peterborough connaît une croissance soutenue de sa population francophone. On y compte environ 3 500 résidents déclarant le français comme langue la plus souvent parlée à la maison, dont 580 monolingues francophones.