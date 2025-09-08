Durham-Peterborough: la collaboration, un enjeu vital pour les francophones

41e AGA de l'ACFO-DP

ACFO Durham Peterborough
Le centre-ville de Peterborough, au Nord-Est de Toronto. Photo: peterborough.ca
Publié 08/09/2025 par Hamza Ziad

«Ici, dans la région de Durham-Peterborough, les organismes francophones évoluent dans un contexte minoritaire. Il devient donc impératif de conjuguer nos efforts afin de mieux nous imposer», explique Boluwa Massina, directrice générale du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD).

COFRD, saison culturelle
Boluwa Massina.

Elle souligne que les organismes francophones de la région sont confrontés à des défis similaires: l’instabilité et la fragilité des budgets, des problèmes structurels, la difficulté à fidéliser les équipes, le non-renouvellement des subventions ainsi que la rareté des ressources.

«Ces obstacles, nous les affrontons trop souvent de manière isolée, ce qui accentue notre vulnérabilité. Nous ne pouvons plus nous permettre de progresser chacun de notre côté. En fin de compte, c’est la francophonie qui sort gagnante si nous savons mutualiser nos ressources et avancer ensemble», insiste-t-elle.

école MonAvenir
L’entrée de l’école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier, à Whitby. Bientôt, la région de Durham comptera une deuxième école secondaire du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

L’ACFO-DP interpelle les conseils scolaires

«L’ACFO-DP exhorte les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir à ouvrir les écoles et garderies francophones pour lesquelles le gouvernement de l’Ontario a rendu les financements disponibles», affirme Achille Fossi, président de l’ACFO-DP, dont l’assemblée générale annuelle se tenait en ligne le 28 août.

ACFO-DP
Achille Fossi.

Selon les données du recensement de 2021 de Statistique Canada, la région de Durham-Peterborough connaît une croissance soutenue de sa population francophone. On y compte environ 3 500 résidents déclarant le français comme langue la plus souvent parlée à la maison, dont 580 monolingues francophones.

Toujours selon Statistique Canada, près de 13 355 francophones vivent dans la région de Durham, soit environ 2,1% de sa population totale. Ces données confirment une vitalité démographique qui, pour l’ACFO-DP, justifie l’accélération du dossier scolaire.

«Nous avons envoyé des correspondances aux deux conseils pour les inciter à activer ce dossier», précise Achille Fossi. Il rappelle que l’ouverture de nouvelles écoles et garderies francophones représente un enjeu crucial pour répondre aux besoins pressants des familles et soutenir l’épanouissement de la francophonie régionale.

Un déficit qui s’aggrave

«L’ACFO passe par une situation très difficile en termes de financements. Beaucoup de programmes se sont arrêtés et plusieurs sources de financement n’ont pas été renouvelées», indique Frédéric Ngan Simb, trésorier de l’ACFO-DP.

Durham
Frédéric Ngan Simb.

Le bilan financier au 31 mars 2025 montre une baisse des revenus de subventions, passés d’environ 121 000 $ à 92 000 $, ainsi qu’un recul des taxes de vente à recevoir, qui sont passées de plus de 10 000 $ en 2024 à moins de 3 000 $ en 2025, en raison de l’absence de projets majeurs comparables à ceux de l’année précédente.

L’organisme a réduit certaines dépenses, mais termine néanmoins l’exercice avec un déficit de près de 10 700 $, contre moins de 500 $ l’an dernier. Les actifs nets chutent de près de 19 000 $ à 8 000 $.

«Cette situation a poussé les membres du conseil d’administration à fournir davantage d’efforts et à travailler comme de véritables employées, tout en demeurant bénévoles», ajoute Frédéric Ngan Simb.

Vu sur le site web de l’ACFO-DP.

Des priorités axées sur le rayonnement et la modernisation

À l’occasion du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, l’ACFO-DP tiendra une cérémonie régionale le 25 septembre 2025 sur l’esplanade de l’école Ronald-Marion à Pickering. Partout en Ontario, d’autres ACFO locales souligneront également cet anniversaire à travers diverses activités communautaires.

En préparation de la Semaine de la francophonie 2026, l’ACFO-DP poursuit son travail de collaboration avec les partenaires communautaires, scolaires et institutionnels afin d’accroître la visibilité de la francophonie à Durham-Peterborough. L’organisme participe aussi aux tables de concertation en immigration et en santé à Durham, contribuant ainsi à faire entendre la voix francophone dans des secteurs stratégiques pour la communauté.

Soccer, foot
Azza Youssef.

«Nous faisons les efforts nécessaires pour que la francophonie rayonne davantage dans toute la région et occupe la place qui lui revient», souligne Azza Youssef, membre du conseil d’administration.

Parmi ses autres priorités, l’ACFO-DP met de l’avant la poursuite du plan numérique, incluant la modernisation de son image de marque, le renforcement de sa présence sur les réseaux sociaux ainsi que l’utilisation des données issues du nouveau portail pour les nouveaux arrivants afin d’orienter ses actions et d’appuyer la communauté.

À l’issue de l’assemblée du 28 août, le Conseil d’administration de l’ACFO-DP est demeuré pratiquement la même, à l’exception du retrait de Nabeledi Ouattara: Achille Fossi, président; Rachel Brunet, vice-présidente; Janice Mbaingo, secrétaire; Frédéric Ngan Simb, trésorier; et les administrateurs François Kitenge, Azza Youssef, Nikta Nouraei, Dorra Gueddich.

