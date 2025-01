Une nouvelle école secondaire pour Durham-Est et un lieu permanent pour l’école élémentaire d’East Gwillimbury

La construction d’une nouvelle école secondaire catholique de langue française pour la région de Durham-Est, ainsi que d’un lieu permanent pour l’école élémentaire francophone laïque d’East Gwillimbury, dans la région de York, sera financée par le gouvernement de l’Ontario.

Ces nouvelles, qui concernent le Conseil scolaire Viamonde (York) et le Conseil scolaire catholique MonAvenir (Durham-Est) faisaient partie du tourbillon d’annonces pré-électorales du gouvernement cette semaine, dont 1,3 milliard $ pour la construction et l’agrandissement d’écoles.

Le premier ministre Doug Ford, comme on le sait, vient de déclencher des élections provinciales pour le 27 février, un an et demi plus tôt que prévu même si son Parti progressiste-conservateur est majoritaire à l’Assemblée législative.

31,9 millions $ à MonAvenir

Le ministère de l’Éducation a accordé un financement de 31,9 millions $ pour la construction d’une nouvelle école secondaire catholique de langue française de 502 élèves de la 7e à la 12e année dans la région de Durham-Est. Cela comprend un service de garde de 49 places au sein du nouvel établissement.

«La population francophone du Nord de la région de Durham est en forte croissance», fait valoir le conseiller scolaire de la région de Durham à la table du Csc MonAvenir, Marcellin Kwilu Mondo.