Le Salon du livre de Toronto bat son plein

L’autrice d’origine camerounaise Maeva Guedjeu a remporté le prix littéraire Alain Thomas 2026 du Salon du livre de Toronto, pour son recueil de nouvelles Des silences et des murmures, publié aux éditions L’Interligne.

La lauréate, qui habite à Ottawa où elle étudie en travail social, n’était pas présente pour recevoir son prix à la cérémonie d’ouverture du Salon, le 26 février, dans l’agora de l’Université de l’Ontario français.

Cette 33e édition du Salon bat son plein jusqu’à dimanche, accueillant une soixantaine d’auteurs et autant d’éditeurs de tous les horizons de la francophonie. Le thème Héritage et patrimoine traverse les conférences, tables rondes et autres activités.

Le président Valéry Vlad, la directrice générale Eunice Boué et plusieurs partenaires du Salon ont souligné l’importance et la vitalité de la littérature dans la francophonie canadienne.

Prix hommage

Nouveauté cette année: au lieu de désigner une présidence d’honneur, le Salon du livre a honoré trois personnalités de la scène littéraire franco-ontarienne: