Le Salon du livre de Toronto bat son plein

Salon du livre de Toronto 2026
Des partenaires du Salon du livre de Toronto avec le président Valéry Vlad (5e) et la directrice générrale Eunice Boué (7e): UOF, Radio-Canada, gouvernement de l'Ontario, consulats de France et de Roumanie, Centre de la francophonie des Amériques...
Publié 27/02/2026 par l-express.ca

L’autrice d’origine camerounaise Maeva Guedjeu a remporté le prix littéraire Alain Thomas 2026 du Salon du livre de Toronto, pour son recueil de nouvelles Des silences et des murmures, publié aux éditions L’Interligne.

La lauréate, qui habite à Ottawa où elle étudie en travail social, n’était pas présente pour recevoir son prix à la cérémonie d’ouverture du Salon, le 26 février, dans l’agora de l’Université de l’Ontario français.

Salon du livre de Toronto 2026
Maeva Guedjeu, lauréate du prix littéraire Alain Thomas, du Salon du livre de Toronto 2026. Photo: Gabrielle Dallaporta

Cette 33e édition du Salon bat son plein jusqu’à dimanche, accueillant une soixantaine d’auteurs et autant d’éditeurs de tous les horizons de la francophonie. Le thème Héritage et patrimoine traverse les conférences, tables rondes et autres activités.

Le président Valéry Vlad, la directrice générale Eunice Boué et plusieurs partenaires du Salon ont souligné l’importance et la vitalité de la littérature dans la francophonie canadienne.

Prix hommage

Nouveauté cette année: au lieu de désigner une présidence d’honneur, le Salon du livre a honoré trois personnalités de la scène littéraire franco-ontarienne:

– la romancière Marie-Josée Martin, présidente de l’AAOF (l’association des auteurs);

– le poète Paul Savoie, ex-directeur général du Salon du livre de Toronto;

– le poète Patrice Desbiens, établi à Montréal, dont l’oeuvre est incontournable en Ontario français comme au Québec.

Marie-Josée Martin et Patrice Desbiens n’étaient pas présents à Toronto pour recevoir ces hommages.

Salon du livre de Toronto 2026
Quelques ouvrages de Patrice Desbiens.
Salon du livre de Toronto 2026
Marie-Josée Martin.
Salon du livre de Toronto 2026
Paul Savoie.

Très jeune autrice

Au cours d’une soirée d’ouverture ponctuée d’interludes musicaux et théâtraux, les organisateurs du Salon n’ont pas manqué de souligner la participation d’une très jeune autrice: Christelle Siemeni Emadak, élève de 5e année à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc à Brampton, qui publie son tout premier livre: Mon frère Ricki, sur le thème de l’autisme.

Elle dédicacera son ouvrage samedi 28 février à midi. «Nous saluons son courage, sa créativité et sa détermination», a commenté le présidente du Conseil scolaire MonAvenir, Geneviève Grenier.

Salon du livre de Toronto 2026
La jeune autrice Christelle Siemeni Emadak et son père, avec la présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Geneviève Grenier, la conseillère scolaire Nathalie Dufour-Séguin et la directrice générale du Salon du livre de Toronto, Eunice Boué.

