Le Salon du livre de Toronto fait appel aux aînés pour l’écriture d’un ouvrage collectif

Salon du livre de Toronto
Le Salon du livre de Toronto, à la fois festival d'auteur et foire d'éditeurs, a lieu à la fin de l'hiver à l'Université de l'Ontario français. Photo: archives l-express.ca
Publié 08/10/2025 par Soufiane Chakkouche

Dans le cadre de la prochaine édition du Salon du livre de Toronto, qui se tiendra du 26 février au 1er mars 2026, ses responsables lancent un projet qui, à terme, aboutira à la création d’un ouvrage collectif intitulé Un livre, une communauté: Récit collectif des aînés francophones du Grand Toronto. Ce projet se veut un travail de mémoire et un pont générationnel, mais pas que!

Héritage et patrimoine, c’est le thème sous lequel sera placée la 33e édition du Salon, un thème qui a inspiré un projet inédit pour et par les aînés francophones de Toronto et sa région.

Passerelle intergénérationnelle

«Un héritage, ça se construit et ça se transmet. C’est pourquoi, à travers ce projet, nous voulons nous immiscer dans les origines afin de construire un pont vers l’avenir», explique la directrice générale Eunice Boué. «Autrement dit, on veut aller retrouver les origines de la francophonie ontarienne et bâtir un pont entre cette dernière et le futur.»

RelèveON 2025
Eunice Boué.

«Quand je suis arrivée en Ontario il y a moins de dix ans, je ne connaissais pas grand-chose sur la francophonie ontarienne d’il y a 50 ans», poursuit-elle. «Alors moi aussi, je suis très curieuse de lire ce livre, parce que je suis certaine que celui-ci va m’enseigner tellement de choses que j’ignore sur cette francophonie.»

Le président Valéry Vlad va plus loin et parle d’une véritable «bibliothèque vivante» et d’un «butin culturel» qu’il convient de protéger et de surtout partager.

«Le vécu de nos aînés francophones est un vrai trésor, et on veut en profiter pour l’immortaliser dans un livre qui n’est pas un livre émanant de personnes professionnelles de l’écriture. Ce livre représente le partage de ce trésor.»

Des auteurs mettront la main à la pâte

Ce partage intergénérationnel se traduit également chez les auteurs participants. En effet, ces derniers seront amenés à dispenser des ateliers d’écriture dans des établissements pour aînés francophones dans cinq régions de Toronto: le centre-ville et Scarborough, les régions de Peel, York et Durham, ainsi que Hamilton.

Suite à cela, les récits les plus représentatifs seront sélectionnés pour intégrer l’ouvrage collectif.

«On a invité de jeunes auteurs et des auteurs aînés pour des moments de collaborations intergénérationnelles sous forme de binômes: des générations qui ont connu des francophonies différentes à des périodes différentes. Donc l’idée est aussi de bâtir des ponts entre les anciens auteurs et les nouveaux, ainsi qu’entre l’ancienne francophonie et la nouvelle francophonie plurielle», développe Eunice Boué.

Une rencontre virtuelle avec les auteurs intéressés a déjà eu lieu le 2 octobre. Une autre est prévue ce 13 octobre afin de finaliser la liste des auteurs participants.

Objectif: 250 aînés francophones

Pour mener à bien cette initiative, les responsables du Salon du livre de Toronto voient grand. Ils visent pas moins de 250 aînés de 55 ans et plus à travers la région du Grand Toronto, afin de permettre à ces derniers de partager leurs récits individuels et communautaires. On veut illustrer à la fois les défis surmontés, les réussites et la vitalité culturelle de la francophonie torontoise.

L’ouvrage final, prévu pour présentation lors du Salon 2026, inclura donc des témoignages avec des thèmes transversaux, tels que la mémoire, les traditions, les figures inspirantes ou encore les lieux emblématiques. Seront aussi de la partie des citations et des anecdotes croustillantes, ainsi qu’un volet visuel: photos d’ateliers, portraits des participants, archives…

Attirer les aînés au Salon

L’objectif plus ou moins déclaré de cette initiative est que le Salon veut attirer plus de personnes âgées, comme le souligne Valéry Vlad.

Valéry Vlad, Salon du livre de Toronto
Valéry Vlad.

«À travers ce projet, on peut amorcer un rapprochement entre les personnes âgées et le Salon. Non seulement on va inviter tous les participants, mais aussi tous les membres des organismes francophones pour personnes âgées de la région du grand Toronto pour la présentation de leur livre. C’est très important, parce que de notre côté on ne connaît pas leur vécu et eux ne sont pas très habitués à venir au Salon.»

Par ailleurs, une enveloppe de 35 000 $ est consacrée à ce projet, une somme qui provient du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien.

Auteurs

