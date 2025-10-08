Le Salon du livre de Toronto fait appel aux aînés pour l’écriture d’un ouvrage collectif

Dans le cadre de la prochaine édition du Salon du livre de Toronto, qui se tiendra du 26 février au 1er mars 2026, ses responsables lancent un projet qui, à terme, aboutira à la création d’un ouvrage collectif intitulé Un livre, une communauté: Récit collectif des aînés francophones du Grand Toronto. Ce projet se veut un travail de mémoire et un pont générationnel, mais pas que!

Héritage et patrimoine, c’est le thème sous lequel sera placée la 33e édition du Salon, un thème qui a inspiré un projet inédit pour et par les aînés francophones de Toronto et sa région.

Passerelle intergénérationnelle

«Un héritage, ça se construit et ça se transmet. C’est pourquoi, à travers ce projet, nous voulons nous immiscer dans les origines afin de construire un pont vers l’avenir», explique la directrice générale Eunice Boué. «Autrement dit, on veut aller retrouver les origines de la francophonie ontarienne et bâtir un pont entre cette dernière et le futur.»

«Quand je suis arrivée en Ontario il y a moins de dix ans, je ne connaissais pas grand-chose sur la francophonie ontarienne d’il y a 50 ans», poursuit-elle. «Alors moi aussi, je suis très curieuse de lire ce livre, parce que je suis certaine que celui-ci va m’enseigner tellement de choses que j’ignore sur cette francophonie.»

Le président Valéry Vlad va plus loin et parle d’une véritable «bibliothèque vivante» et d’un «butin culturel» qu’il convient de protéger et de surtout partager.