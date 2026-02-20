33e Salon du livre de Toronto: le Patrimoine vivant

Salon du livre de Toronto
Au Salon du livre de Toronto l'an dernier.
Publié 20/02/2026 par l-express.ca

L’Université de l’Ontario français, rue Lower Jarvis au bord du lac, se transforme en grande librairie et accueille une quarantaine de romanciers, poètes, essayistes et artistes de tous les horizons de la francophonie à l’occasion de la 33e édition du Salon du livre de Toronto.

La foire-du-livre-et-festival-d’auteurs s’y déroulera du jeudi 26 février au dimanche 1er mars, sous le thème Héritage et Patrimoine.

Salon du livre de Toronto
Le spectacle de vendredi soir.

Le grand public, qui rencontrera les écrivains et les artistes dans les ateliers, conférences, tables rondes et lancements, pourra aussi bouquiner et acheter des milliers d’ouvrages directement des éditeurs.

Le thème Héritage et Patrimoine étant très vaste, les conférences et tables rondes portent sur les sujets les plus divers: de la résilience féminine à l’histoire du soccer au Canada, en passant par l’adaptation littéraire à l’écran, la reconnaissance des Premières Nations, les vainqueurs des prix littéraires, les vêtements, la cuisine…

Sept «invités d’honneur» feront l’objet de présentations particulières: Mireille Messier, Cristina Vanciu et Chloé LaDuchesse le vendredi; Louis-Philippe Dalembert et Nicole Daigle le samedi; Aristote Kavungu et Ouissem Belgacem le dimanche.

Salon du livre de Toronto
Des participants au Salon du livre de Toronto 2026.
Salon du livre de Toronto
Des participants au Salon du livre de Toronto 2026.

Parmi les auteurs qui lanceront leur dernier ouvrage au Salon du livre de Toronto, mentionnons Didier Leclair (lauréat du prix Alain Thomas l’an dernier), Paul-François Sylvestre et Soufiane Chakkouche (des plumes de l-express.ca), Gabriel Osson, Michel Thérien et d’autres auteurs des maisons d’édition Terre d’accueil, David, Prise de parole, du Passant, AB…

Le vendredi à 17h, le Salon du livre lancera son propre ouvrage, un Récit collectif des aînés et aînées francophone du Grand Toronto, réalisé à la suite de rencontres organisées au cours des derniers mois.

Salon du livre de Toronto
Valéry Vlad, président du conseil d’administration du Salon du livre de Toronto.

Comme de coutume, les matinées du jeudi et du vendredi sont consacrées aux ateliers pour les élèves des écoles de langue française de la grande région métropolitaine. Des animations pour les enfants sont également prévues le samedi matin.

Le «grand spectacle», mettant en vedette cette année la slameuse Amélie Prévost, l’humoriste Micheline Marchildon et le chanteur et musicien Valentino, est programmé le vendredi à 19h. Billet: 40$.

La «soirée littéraire» du samedi, à 18h30, soulignera notamment le 30e anniversaire des Éditions Bouton d’Or Acadie.

Salon du livre de Toronto
Les ouvrages en lice pour le prix Alain Thomas 2026, le prix littéraire du Salon du livre de Toronto.

Enfin, en plus du prix littéraire Alain Thomas du Salon, pour lequel on connaît déjà les trois finalistes, le président Valéry Vlad et la directrice générale Eunice Boué remettront aussi trois nouveaux prix «héritage et patrimoine» lors de l’ouverture officielle jeudi soir.

Il s’agit de «trois personnalités du paysage littéraire, artistique et culturel, qui racontent et mettent en lumière l’héritage et le patrimoine». Suspense!

