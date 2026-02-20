33e Salon du livre de Toronto: le Patrimoine vivant

L’Université de l’Ontario français, rue Lower Jarvis au bord du lac, se transforme en grande librairie et accueille une quarantaine de romanciers, poètes, essayistes et artistes de tous les horizons de la francophonie à l’occasion de la 33e édition du Salon du livre de Toronto.

La foire-du-livre-et-festival-d’auteurs s’y déroulera du jeudi 26 février au dimanche 1er mars, sous le thème Héritage et Patrimoine.

Le grand public, qui rencontrera les écrivains et les artistes dans les ateliers, conférences, tables rondes et lancements, pourra aussi bouquiner et acheter des milliers d’ouvrages directement des éditeurs.

Le thème Héritage et Patrimoine étant très vaste, les conférences et tables rondes portent sur les sujets les plus divers: de la résilience féminine à l’histoire du soccer au Canada, en passant par l’adaptation littéraire à l’écran, la reconnaissance des Premières Nations, les vainqueurs des prix littéraires, les vêtements, la cuisine…

Sept «invités d’honneur» feront l’objet de présentations particulières: Mireille Messier, Cristina Vanciu et Chloé LaDuchesse le vendredi; Louis-Philippe Dalembert et Nicole Daigle le samedi; Aristote Kavungu et Ouissem Belgacem le dimanche.