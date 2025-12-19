Paul-François Sylvestre: doublement minoritaire, doublement fier

Notre chroniqueur littéraire Paul-François Sylvestre vient de faire paraître son autobiographie, Lys, trillium et arc-en-ciel – Doublement minoritaire, aux Presses de l’Université d’Ottawa.

Au bout de 50 ans d’écriture, c’est son 50e ouvrage!

Militant de toujours pour la cause franco-ontarienne et pour les droits des personnes LGBTQ, il s’est fait connaître comme rédacteur en chef de la revue culturelle Liaison, par ses articles dans plusieurs publications – notamment l-express.ca – mais surtout par de nombreux essais sur des pans de l’histoire de l’Ontario français.

Mentionnons ses ouvrages Penetang: l’école de la résistance (1980), Toronto s’écrit: la ville-reine dans notre littérature (2007), Toronto et sa toponymie française (2010), Les 50 ans de CJBC (2014), Cinquante ans de «p’tits bonheurs» au Théâtre français de Toronto (2016)…

On le présente souvent, erronément, comme «historien»: il en a la passion, mais pas le diplôme, corrige-t-il.