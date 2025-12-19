Paul-François Sylvestre: doublement minoritaire, doublement fier

Paul-François Sylvestre, autobiographie
Paul-François Sylvestre au lancement de son autobiographie Lys, trillium et arc-en-ciel, à la Place St-Laurent le 11 décembre, devant une trentaine d'amis. Photo: François Bergeron, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 19/12/2025 par François Bergeron

Notre chroniqueur littéraire Paul-François Sylvestre vient de faire paraître son autobiographie, Lys, trillium et arc-en-ciel – Doublement minoritaire, aux Presses de l’Université d’Ottawa.

Au bout de 50 ans d’écriture, c’est son 50e ouvrage!

Militant de toujours pour la cause franco-ontarienne et pour les droits des personnes LGBTQ, il s’est fait connaître comme rédacteur en chef de la revue culturelle Liaison, par ses articles dans plusieurs publications – notamment l-express.ca – mais surtout par de nombreux essais sur des pans de l’histoire de l’Ontario français.

Mentionnons ses ouvrages Penetang: l’école de la résistance (1980), Toronto s’écrit: la ville-reine dans notre littérature (2007), Toronto et sa toponymie française (2010), Les 50 ans de CJBC (2014), Cinquante ans de «p’tits bonheurs» au Théâtre français de Toronto (2016)…

On le présente souvent, erronément, comme «historien»: il en a la passion, mais pas le diplôme, corrige-t-il.

Publicité

Ses romans et nouvelles portent des titres plus audacieux: Amour, délice et orgie (1980), Sissy ou Une adolescence singulière (2000), 69, rue de la luxure (2004). Il publie aussi des nouvelles pornographiques sur le site Gay Demon.

Paul-François Sylvestre, histoire de l'Ontario français
Paul-François Sylvestre au Salon du livre de Toronto 2024. Photo: archives l-express.ca

Littérature et histoire

Paul-François Sylvestre a occupé divers emplois au sein d’associations franco-ontariennes et d’agences gouvernementales. Il a notamment été responsable du Secteur franco-ontarien du Conseil des arts de l’Ontario, de 1997 à 2002.

En 2010, le Collège bilingue Glendon de l’Université York l’embauche comme professeur de son premier cours de littérature franco-ontarienne. «J’ai adoré donner ce cours, même si on m’y a lancé comme un chien dans un jeu de quilles», raconte-t-il.

Dans la foulée, il a aussi persuadé le Collège Boréal de lui permettre d’offrir un cours d’histoire de l’Ontario français. Le matériel qu’il a rassemblé pour ce cours lui a ensuite servi pour produire son essai L’Ontario français: quatre siècles d’histoire (2013, réédité en 2019).

Paul-François Sylvestre, revue liaison
Des exemplaires de la revue franco-ontarienne Liaison, aujourd’hui disparue.
Paul-François Sylvestre, histoire de l'Ontario français
Des ouvrages de Paul-François Sylvestre sur Toronto.
Paul-François Sylvestre
Un roman qui a fait sensation et un premier recueil de textes en anglais de Paul-François Sylvestre.

Autobiographie éclairante

Son autobiographie permet d’apprécier la jeunesse, le parcours professionnel, les amours et les deuils de ce personnage marquant de la francophonie ontarienne.

Publicité

Le livre est divisé en sections «thématiques»: jeunesse, écriture, édition et chronique, émancipation homosexuelle, retraite. Il est aussi émaillé de passages pertinents d’essais, d’articles ou de romans de l’auteur: un format plutôt rare selon lui.

Au centre, un encart d’une dizaine de pages présente des photos de famille et de moments personnels importants, ainsi que des cartes et des couvertures de ses livres.

Le récit du décès de sa soeur jumelle Paulette – signalé dans l-express.ca en 2016 – est particulièrement poignant. Atteinte de la sclérose en plaques, elle a choisi la mort assistée, en Suisse. Paul-François Sylvestre dit regretter avoir attendu 68 ans pour «tisser une relation spéciale» avec sa soeur.

En 2017, il publie Ma soeur m’a quitté dans la dignité, aux éditions du GREF d’Alain Baudot, professeur à Glendon et président du Salon du livre de Toronto pendant sept ans.

Alain Baudot
Alain Baudot (au centre), au stand des éditions du Gref au Salon du livre de Toronto 2016. À sa gauche: Paul-François Sylvestre. Photos: archives l-express.ca

Toujours impliqué

En janvier, Lys, trillium et arc-en-ciel est au programme du Club de lecture de la Place St-Laurent, où il habite dans le quartier des rues Berkeley et Front.

Publicité

Paul-François Sylvestre y fait régulièrement des présentations, souvent ponctuées de jeux-questionnaires, sur l’histoire ou les nouveautés de la francophonie.

Au lancement de son autobiographie le 11 décembre, Thérèse Vachon s’est faite la porte-parole des résidents pour lui exprimer leur reconnaissance et leur fierté. «En tant que Franco-Ontarienne de souche, j’ai pu y lire, avec beaucoup d’intérêt, les moments clés de notre histoire si bien décrits dans son livre et dont j’ai été témoin.»

Paul-François Sylvestre, autobiographie
Thérèse Vachon a remercié Paul-François Sylvestre. Photo: François Bergeron, l-express.ca

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur