Premier livre en anglais: pas de veine pour Paul-François Sylvestre

C’est ce soir, 8 avril à 18h, que devait avoir lieu le lancement du premier livre en langue anglaise de notre collaborateur Paul-François Sylvestre. Cela devait se dérouler à Glad Day Bookshop, rue Church, à Toronto.

CoViD-19 oblige, la librairie dans le village gai est fermée, et le lancement est reporté à une date indéterminée. «Je n’ai pas de veine!», dit-il. «À peine arrivé sur les tablettes, mon livre n’est pas accessible et une séance de signature demeure impossible.»

Rappelons que l’ouvrage intitulé Man-to-Man Pleasure regroupe trente-six courtes nouvelles homoérotiques réparties dans six catégories: First Time and Coming Out, Interracial, Daddies, Russian and Ukrainian File, American File et Bondage and Group Sex.

Les brèves aventures corsées ont presque toutes été écrites suite à d’échanges épistolaires que l’auteur a eus avec des membres du club de rencontre en ligne Silver Daddies. Elles ont d’abord paru en première version sur le site suédois Gay Demon.