Textes crus pour public averti

Vous avez déjà blagué en disant que vous parliez de culture dans votre langue première et de cul dans votre langue seconde. Il y a cependant plusieurs références culturelles dans Man-to-Man Pleasure.

Oui, les personnages d’une nouvelle portent tous un jockstrap et le nom d’un dieu grec ou romain. Ailleurs, Narcisse cherche à faire l’amour avec son semblable. Il est aussi question de l’iconographie homoérotique des artistes japonais Ben Kimura et Gengoroh Tagame. L’illustrateur Tom of Finland se glisse entre les lignes, bien entendu.

La littérature, la peinture classique et la sculpture sont aussi au rendez-vous.

En effet, un personnage rappelle le nom donné au membre viril par Ronsard, Musset ou Zola, alors qu’un autre discute de Confession of a Mask, de Mishima. J’ai même glissé le titre de trois de mes propres ouvrages: Homoportrait, Homosecret et le Mal-aimé. On retrouve de grands noms comme Auguste Rodin qui s’est inspiré de L’Esclave mourant de Michel-Ange pour créer la sculpture L’Âge d’airain. Et une nouvelle dont l’action se déroule en partie à L’Ermitage de Saint-Pétersbourg s’arrête à des portraits d’hommes peints par Rembrandt, Kruger et Picasso.

Est-ce que vous prévoyez publier une version française de votre recueil?

J’ai sondé le terrain et je dois admettre qu’il n’y a pas d’intérêt. On ne le dit pas explicitement, mais c’est jugé trop cru. L’autoédition est une avenue coûteuse, j’en sais quelque chose. J’ai dû payer pour faire réviser mon manuscrit côté orthographe et grammaire, et pour de la direction éditoriale. J’ai beau avoir publié 50 livres en français, je suis novice en anglais.