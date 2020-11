6 façons étonnamment faciles d’aider votre communauté francophone dès maintenant

La francophonie ontarienne est souvent invisible et sous-utilisée. Il n’en tient qu’a chacun de nous pour l’exploiter et la faire vivre au maximum. Voici 6 bonnes habitudes à prendre:

1. Changez vos paramètres à «français»

Dans vos ordis, tablettes, téléphones, choisissez l’environnement français. En plus de vous habituer aux termes et à la technologie, ça dit quelque chose à nos amis Apple, Bell et Google.

Et assurez-vous d’enregistrer un message en français ou bilingue dans votre messagerie téléphonique. (En français seulement, ça éloigne les vendeurs de portes et fenêtres et les faux enquêteurs du fisc!)

2. Appuyez sur le 2

Quand vous appelez le gouvernement, la banque ou toute autre institution bilingue, appuyez sur le 2 pour obtenir le service en français!