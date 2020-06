Pleins feux sur Toronto Balades, une entreprise bien de chez nous

D’où est venue l’idée de Toronto Balades et comment avez-vous démarré ce projet?

Étant habituée à randonner depuis l’enfance, j’avais passé mon brevet d’animatrice de randonnée qui me permettait d’emmener des groupes parcourir les sentiers et villages de ma région. J’avais aussi passé mon brevet d’animatrice pour encadrer des enfants. J’ai toujours aimé mener des groupes et c’est pourquoi j’ai eu l’idée de développer ma propre entreprise.

Le hasard a fait que j’ai travaillé en relation avec le tourisme pendant de nombreuses années. Donc, je pense que c’est la conjonction de tous ces facteurs qui m’ont amenée à vouloir travailler dans le tourisme à Toronto.

En fait, ma première idée était de donner des consultations en matière de gestion et de développement d’entreprise, ce qui est la base de ma formation et ce que j’aime particulièrement. Mais, étant nouvelle arrivée à Toronto, je n’avais pas le réseau suffisant pour me bâtir une clientèle.

De plus, j’ai commencé une étude de marché sur les besoins en tourisme de la ville et me suis aperçue que les ressources pour l’accueil des touristes francophones était vraiment réduites.

C’est pourquoi j’ai reconverti mon activité en développant des circuits touristiques pour un public francophone.