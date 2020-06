Toronto Balades, à la découverte des attractions de la métropole

La semaine passée, on interviewait Corinne Baranger, fondatrice et PDG de Toronto Balades, une entreprise qui se spécialise dans le tourisme en français dans la grande région de Toronto et ses environs. Voici la suite de cette entrevue.

Où sont les ours polaires?



Je me souviens dans les premières années, j’avais reçu un groupe d’affaires à l’aéroport. On attendait que tout le monde soit arrivé et l’une des personnes du groupe est venue vers moi et m’a demandé: «Savez-vous où je pourrais voir un ours blanc?» Je ne sais toujours pas aujourd’hui s’il était sérieux ou non, mais je lui ai répondu que nous en avions de très beaux au zoo à l’extérieur de la ville.

Les Français qui viennent ici ont beaucoup d’idées préconçues sur le Canada. Certains touristes français croient qu’il fait très froid en tout temps dans tout le pays. Donc, il faut souvent expliquer qu’il peut faire aussi très chaud ici.

J’ai eu aussi un autre client qui était à Toronto pour quelques jours et il avait de la famille à Vancouver. Il m’a demandé s’il serait possible d’y aller pour passer la soirée. C’est une autre lacune pour ceux qui viennent de la France où les distances sont courtes entre les villes. En moins de dix heures, vous traversez le pays. Lorsque les Français arrivent ici, même s’ils ont été informés, c’est une adaptation.

Tourisme et protection de l’environnement ne font pas toujours bon ménage. Que faire pour promouvoir le tourisme écoresponsable?

Tout d’abord, il faudrait une prise de conscience du coût environnemental d’un déplacement touristique. La plupart des personnes qui voyagent n’en ont aucune idée.