L’épicerie fine Douce France se prépare à l’afflux de clients pour les Fêtes

La nouvelle boutique de Douce France, depuis 15 mois maintenant sur Danforth (entre Pape et Jones), apporte en plus des habitués une clientèle plus familiale et francophone.

La possibilité de composer soit même les paniers garnis à l’épicerie crée une opportunité de faire connaître divers produits français et choisir des associations selon les goûts.

«Le chocolat chaud Angelina, les chocolats Voisin ou encore les foies gras Dubernet sont en tête des ventes pour les fêtes», indique Christel Saba.

Des produits frais au quotidien

Pâtisseries et autres gourmandises salées sont proposées par Douce France, qui cuit dans l’arrière-boutique les pâtes et les préparations des artisans français.

«Une cuisson des produits au quotidien permet une conservation optimale des produits et plus de fraîcheur», selon Christel Saba.