Votre cerveau s’entraîne comme un muscle

Si vous avez déjà soulevé des poids, vous connaissez le principe: faire travailler le muscle, le laisser récupérer, le nourrir, puis recommencer. Avec le temps, il se renforce.

Bien sûr, les muscles ne se développent que si l’effort augmente progressivement avec le temps. Soulever continuellement le même poids de la même façon finit par ne plus produire d’effet.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que le cerveau répond à l’entraînement un peu comme nos muscles. La clarté d’esprit, la concentration, la créativité et le jugement se développent lorsque le cerveau sort de sa routine plutôt que de fonctionner en pilote automatique.

Ce léger inconfort mental est souvent le signe que le cerveau est réellement sollicité, un peu comme cette sensation de brûlure familière dans les muscles après une bonne séance de sport.

Imaginez que vous parcouriez chaque jour le même circuit dans un parc près de chez vous. Au début, vos sens sont en alerte. Vous remarquez les collines, les arbres, les variations de lumière. Mais après quelques tours, votre cerveau se déconnecte. Vous commencez à planifier le dîner, à relire vos e-mails ou à parcourir votre liste de tâches. La promenade reste agréable, mais votre cerveau n’est plus stimulé.