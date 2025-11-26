L’exercice physique pour soigner la dépression

Un psychiatre ontarien prescrit du sport

dépression, santé mentale, exercices, sports
Un psychiatre à Ottawa recommande de l’exercice physique pour une dépression légère ou modérée. Photo: iStock.com/krblokhin
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 26/11/2025 par Charles-Antoine Rouyer

Un psychiatre à l’Université d’Ottawa recommande de l’exercice physique à ses patients souffrant de dépression légère et modérée. Certains médecins prescrivent déjà la nature pour la santé physique et mentale. Alors pourquoi pas du sport?

«L’exercice physique comme traitement de première ligne de la dépression a des effets comparables à ceux de certains traitements de première ligne comme les médicaments ou la thérapie verbale», résume Nicholas Fabiano, un résident et chercheur en psychiatrie à l’Université d’Ottawa.

dépression
Nicholas Fabiano.

«Une activité physique régulière, quel que soit votre âge, favorise le bien-être physique, mental et social», confirme Michelle Murti, médecin-hygiéniste de la Ville de Toronto. «L’activité physique peut également améliorer l’humeur».

Des causes multiples

Nicholas Fabiano explique que ces bienfaits de l’exercice sur la santé pourraient provenir de causes multiples. «Ce sont des facteurs bio-psycho-sociaux», résume-t-il.

Biologiquement, l’exercice stimule la production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Psychologiquement, atteindre des objectifs si petits soient-ils, sont encourageants. Socialement, les gens ne feront sans doute pas de l’exercice seuls.

Publicité
dépression, santé mentale, exercices, sports
Michelle Murti.

Michelle Murti confirme que «faire de l’exercice peut réduire l’isolement en offrant davantage d’occasions de tisser des liens sociaux».

Élargir la gamme de traitements

Nazilla Khanlou, professeure en sciences infirmières à l’Université York, convient que l’exercice physique contre la dépression est «une idée intéressante, susceptible de réduire le fardeau considérable pour les personnes souffrant de dépression.»

La démarche holistique est encourageante, ajoute-t-elle. «Cela pourrait permettre d’élargir la gamme des traitements disponibles afin d’englober davantage de facteurs différents pour cibler cette affection.»

Une démarche globale est importante, convient Kathleen Patterson, cheffe clinique et psychothérapeute au Centre francophone du Grand Toronto.

dépression, santé mentale, exercices, sports
Kathleen Patterson.

«Prescrire l’exercice physique comme moyen de combattre la dépression devient une stratégie parmi d’autres pouvant avoir un impact positif. Mais cela ne peut être considéré comme une solution unique, sachant que la dépression est une problématique qui affecte diverses composantes: pensées, émotions, aspects physiologiques, etc.».

Publicité

«Si l’exercice physique est également un traitement de première ligne, pourquoi acceptons-nous qu’il ne soit pas prescrit?» demande Nicholas Fabiano.

Pas assez prescrit

Près de la moitié (41%) des professionnels de la santé mentale n’ont jamais prescrit l’exercice physique, selon le psychiatre. Une grande majorité (92%) n’a pas reçu de formation pour prescrire l’exercice, dit-il.

Car prescrire de l’exercice devrait préciser fréquence, intensité, durée et type d’effort physique, et pas juste: «Faites du sport».

Les psychiatres devraient donc pouvoir référer leurs patients à des professionnels de l’exercice, pour guider et motiver les patients, insiste Nicholas Fabiano. Car «cette pratique s’est avérée augmenter les chances de suivre le traitement et les effets antidépresseurs», dit-il dans un éditorial publié récemment dans le British Journal of Sports Medicine.

Mais alors, les abonnements aux salles de sports devraient-ils être remboursés comme soins de santé?

Publicité
dépression, santé mentale, exercices, sports
L’abonnement au gym devrait-il être remboursé lorsque prescrit par un médecin? Photo: iStock.com/zamrznutitonovi

Rembourser comme soins de santé?

«Au même titre que les médicaments, l’exercice physique devrait être remboursé comme une intervention en santé mentale», répond sans hésiter Nicholas Fabiano.

dépression, santé mentale, exercices, sports
Nazilla Khanlou.

Nazilla Khanlou, rappelle que prescrire le sport ne cible en effet que l’individu et qu’il faudrait aussi réduire les obstacles socio-économiques.

«Les approches axées sur le mode de vie ont leurs limites dans le contexte des déterminants sociaux de la santé et des inégalités d’accès aux ressources pour les populations marginalisées et racialisées et celles vivant dans la pauvreté».

Des salles de sports à Toronto peuvent coûter de 15 $ à 115 $ par mois. Le YMCA coûte 61 $ par mois.

Jas Baweja, porte-parole de la Ville de Toronto, rappelle que «sur les 128 centres de loisirs que compte la Ville, 38 sont gratuits. Et ils offrent tous des cours de remise en forme.» La ville propose des réductions aux jeunes et aux personnes âgées et aussi un programme de subvention.

Publicité

Disposer d’un parc près de chez soi serait aussi important pour pouvoir aller se promener et faire de l’exercice en marchant.

Traitements complémentaires

«L’exercice physique est l’un des nombreux outils disponibles pour aider les patients à traiter leur dépression», reconnaît Dr Fabiano dans la revue Human Kinetics Journal.

En fin de compte, l’exercice physique ne devrait pas nécessairement remplacer les médicaments ou la thérapie, mais devrait être au moins proposé plus aux patients, dit Nicholas Fabiano.

«En tant que médecin, notre rôle est d’éduquer le patient. C’est au patient de prendre la décision une fois qu’il dispose de toutes les informations nécessaires. Si vous ne présentez que deux options alors qu’il y en a trois, je ne pense pas que ce soit juste pour le patient.»

«Dans les cas de dépression légère ou modérée, si une personne souhaite essayer l’exercice physique en monothérapie, cela serait approprié. En fait, l’exercice physique utilisé en complément des antidépresseurs et de la thérapie s’est révélé plus efficace.»

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur