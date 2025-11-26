L’exercice physique pour soigner la dépression

Un psychiatre à l’Université d’Ottawa recommande de l’exercice physique à ses patients souffrant de dépression légère et modérée. Certains médecins prescrivent déjà la nature pour la santé physique et mentale. Alors pourquoi pas du sport?

«L’exercice physique comme traitement de première ligne de la dépression a des effets comparables à ceux de certains traitements de première ligne comme les médicaments ou la thérapie verbale», résume Nicholas Fabiano, un résident et chercheur en psychiatrie à l’Université d’Ottawa.

«Une activité physique régulière, quel que soit votre âge, favorise le bien-être physique, mental et social», confirme Michelle Murti, médecin-hygiéniste de la Ville de Toronto. «L’activité physique peut également améliorer l’humeur».

Des causes multiples

Nicholas Fabiano explique que ces bienfaits de l’exercice sur la santé pourraient provenir de causes multiples. «Ce sont des facteurs bio-psycho-sociaux», résume-t-il.

Biologiquement, l’exercice stimule la production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Psychologiquement, atteindre des objectifs si petits soient-ils, sont encourageants. Socialement, les gens ne feront sans doute pas de l’exercice seuls.