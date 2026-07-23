Pourquoi la santé de votre cerveau mérite plus d’attention

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Préserver la santé de votre cerveau est essentiel pour maintenir votre bien-être général à mesure que vous vieillissez. Photo: leditionnouvelles.com
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Publié 23/07/2026 par L'Édition Nouvelles

À l’ère de l’information, il semble y avoir plus de conseils de santé à trier que jamais. Même si cela peut parfois être étourdissant, de nombreux Canadiens accordent davantage d’attention à leur santé intestinale, cardiaque et pulmonaire, entre autres. Toutefois, une partie du corps qui est souvent négligée est justement celle qui traite toutes ces informations sur la santé: votre cerveau.

Préserver la santé de votre cerveau est essentiel pour maintenir votre bien-être général à mesure que vous vieillissez. Les problèmes de santé qui touchent le cerveau peuvent avoir des répercussions majeures sur la vie.

La maladie d’Alzheimer, par exemple, est une affection dévastatrice qui peut nuire à la santé du cerveau de nombreuses façons. Elle érode lentement la mémoire d’une personne, et même sa personnalité.

La maladie d’Alzheimer touche des dizaines de milliers de Canadiens chaque année, les privant peu à peu de leur autonomie et imposant un lourd fardeau émotionnel aux familles et aux aidants.

Mesures préventives

À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen d’inverser le cours de la maladie, ce qui rend les mesures préventives d’autant plus importantes. Des suivis réguliers avec votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié sont essentiels pour préserver la santé de votre cerveau et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce.

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Savoir reconnaître les signes et symptômes précurseurs de la maladie d’Alzheimer permet d’intervenir à temps.

Un diagnostic précoce permet aux personnes atteintes de la maladie d’avoir accès à des soins adaptés, de prendre des décisions éclairées et de bénéficier de traitements précoces, notamment des traitements modificateurs de la maladie (TMM).

Il s’agit d’options de traitement plus récentes, dont le lécanémab, le premier de sa catégorie à avoir été récemment homologué au Canada.

Qualité de vie

Les TMM peuvent jouer un rôle essentiel dans la préservation de la santé cérébrale et de la qualité de vie. Contrairement aux traitements antérieurs destinés à soulager les symptômes, ces traitements ciblent la cause sous-jacente de la maladie, contribuant ainsi à ralentir sa progression dès les premiers stades.

Cela pourrait vous donner plus de temps pour profiter de moments privilégiés avec vos proches, rester actif au sein de votre communauté ou conserver votre sentiment d’identité et votre motivation.

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Votre cerveau est peut-être la partie la plus complexe de votre corps, mais il demeure un organe comme les autres.

En considérant votre cerveau comme toute autre partie du corps à garder en bonne santé et en effectuant un suivi médical régulier pour détecter les signes de problèmes, tels que la maladie d’Alzheimer, vous lui donnez les soins dont il a besoin.

Les TMM peuvent aider à ce qu’un diagnostic d’alzheimer n’empêche pas de profiter des moments importants de la vie. Pour en savoir plus, consultez le site actionfordementia.ca.

Auteur

  • L'Édition Nouvelles

    Agence canadienne de publi-reportages sur des sujets liés au style de vie. Les articles sont commandités par des gouvernements, associations ou entreprises mentionnés.

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