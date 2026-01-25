Alzheimer: prévenir, soutenir et agir plus tôt

La démence ne concerne jamais une seule personne. Elle affecte les proches aidants, souvent pendant de nombreuses années. Pourtant, plusieurs familles attendent trop longtemps avant de demander de l’aide.

À la Société Alzheimer du Canada, ce constat revient souvent. «Les gens nous disent: si seulement j’avais su que ces services existaient plus tôt», explique Cole Edick. Responsable clinique à la Société d’Alzheimer de Toronto. «Consulter tôt permet d’éviter une grande partie de l’épuisement.»

Une réalité en croissance

Le nombre de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence est en constante augmentation. Dans les foyers de soins de longue durée, près de 70% des résidents vivent avec un diagnostic de démence.

Cette réalité transforme profondément le quotidien du personnel et des familles. Reconnaître les symptômes, comprendre les comportements et savoir communiquer adéquatement deviennent des compétences essentielles.

Miser sur la formation

Face à ce constat, le ministère des Soins de longue durée de l’Ontario a conclu une entente avec La Société Alzheimer du Canada (Ontario) afin d’offrir de la formation spécialisée au personnel des établissements.