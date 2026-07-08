Quand un cerveau devient-il atypique?

neurodivergence, Maude Nepveu-Villeneuve, Les différences invisibles
Maude Nepveu-Villeneuve, Les différences invisibles, essai, Montréal, Éditions Écosociété, collection Radar, 2025, 160 pages, 21 $.
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Publié 08/07/2026 par Paul-François Sylvestre

À quoi ressemblent la neurodivergence, la douance, le trouble du spectre de l’autisme et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité? Maude Nepveu-Villeneuve explique tout cela dans Les différences invisibles pour nous apprendre à vivre ensemble dans toutes nos ressemblances et nos différences.

Les sujets abordés sont souvent très complexes, mais Maude Nepveu-Villeneuve les présente avec concision et simplicité, ayant souvent recours à des encadrés ou à des capsules pour attirer l’attention sur l’essentiel.

Neurodivergence

Elle-même atteinte de neurodivergence, Maude Nepveu-Villeneuve a publié environ 70 capsules sur son compte Instagram. Elle s’y connaît fort bien en «fonctionnement neurologique différent de la norme».

Le titre du livre s’explique par une blague qui revient souvent dans les groupes neurodivergents en ligne. Elle dit, en gros, que «la neurodivergence n’est considérée que lorsqu’elle devient un inconvénient pour les autres».

«Autrement dit, si une personne neurodivergente ne pose pas de problème à son entourage, qu’elle ne dérange pas à l’école, au travail ou à la maison, ses difficultés ne seront pas prises en compte, et elle ne recevra probablement ni diagnostic ni mesures d’aide.»

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À cet égard, l’auteur explique la technique de camouflage qui consiste à s’adapter à son interlocuteur en calquant une posture sur la leur, en adoptant leur niveau de langue. Ce ne sont pas toutes les personnes neurodivergentes qui camouflent leurs traits. Celles qui le font ont des stratégies «adoptées consciemment alors que d’autres sont inconscientes».

Mine de renseignements

Les différences invisibles est publié dans la collection Radar des Éditions Écosociété. Utilisé sur les bateaux pour se repérer, le radar détecte obstacles et embûches. Les essais de Radar explorent un sujet et débusquent les idées reçues.

Cette collection est destinée à des adolescents et des jeunes adultes, mais les plus vieux y trouveront une mine de renseignements colligés avec soin, corroborés par des entrevues et présentés méthodiquement. C’est là un atout majeur de cet ouvrage.

Maude Nepveu-Villeneuve conclut en ces termes: «C’est en apprenant à se connaître et à se comprendre les uns les autres qu’on peut non seulement s’accepter, mais aussi collaborer. Les forces complémentaires des neurotypiques et des neurodivergent·es gagnent à être réunies pour rendre le monde meilleur, plus authentique et plus accueillant.»

Maude Nepveu-Villeneuve

Maude Nepveu-Villeneuve est autrice, éditrice et professeure de littérature.

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Pour les adultes, elle a publié trois romans aux Éditions de Ta Mère: Après CélestePartir de rien et La remontée.

Pour la jeunesse, elle a écrit Simone sous les ronces (Prix des libraires 2020), Je t’écris de mon lit (finaliste à de nombreux prix) et Le dernier mot, finaliste aux Prix des libraires du Québec 2025.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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