Quand un cerveau devient-il atypique?

À quoi ressemblent la neurodivergence, la douance, le trouble du spectre de l’autisme et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité? Maude Nepveu-Villeneuve explique tout cela dans Les différences invisibles pour nous apprendre à vivre ensemble dans toutes nos ressemblances et nos différences.

Les sujets abordés sont souvent très complexes, mais Maude Nepveu-Villeneuve les présente avec concision et simplicité, ayant souvent recours à des encadrés ou à des capsules pour attirer l’attention sur l’essentiel.

Neurodivergence

Elle-même atteinte de neurodivergence, Maude Nepveu-Villeneuve a publié environ 70 capsules sur son compte Instagram. Elle s’y connaît fort bien en «fonctionnement neurologique différent de la norme».

Le titre du livre s’explique par une blague qui revient souvent dans les groupes neurodivergents en ligne. Elle dit, en gros, que «la neurodivergence n’est considérée que lorsqu’elle devient un inconvénient pour les autres».

«Autrement dit, si une personne neurodivergente ne pose pas de problème à son entourage, qu’elle ne dérange pas à l’école, au travail ou à la maison, ses difficultés ne seront pas prises en compte, et elle ne recevra probablement ni diagnostic ni mesures d’aide.»