Autisme: flou autour du remboursement des sommes inutilisées par les familles

Alors que le gouvernement a récemment revu à la hausse l’enveloppe dédiée au Programme ontarien des services en matière d’autisme (POSA) dans le budget 2026-2027, un constat se fait de plus en plus sentir, surtout dans la communauté francophone: comment certaines familles peuvent-elles dépenser les sommes qui leur sont allouées par ce programme s’ils n’arrivent pas à trouver des services adaptés aux besoins, y compris linguistiques, de leurs enfants?

Plus curieux encore, un flou persistant semble entourer la procédure pour retourner l’argent non dépensé, au point que les familles concernées ne savent plus à quel saint se vouer.

Des dizaines de milliers de dollars

«Ma fille a reçu un financement. Nous avons utilisé ce que nous pouvions. Il me reste encore de l’argent, mais je n’ai reçu aucune nouvelle du gouvernement concernant le remboursement de ces fonds restants», raconte cette maman qui souhaite garder l’anonymat.

Un phénomène que Carol Jolin, président de la Société franco-ontarienne de l’autisme (SFOA), confirme: «Les parents qui peuvent être acceptés au programme POSA peuvent recevoir du gouvernement une somme de 50 000 $, 60 000 $ ou 65 000 $, mais certains ne réussissent pas à trouver des services pour leurs enfants pour dépenser cet argent.»

Or, le président de la SFOA ne sait pas non plus où va cet excédent, pas plus que la procédure à suivre pour le retourner.