Budget 2026: Trump a fait plus de peur que de mal en Ontario

budget de l'Ontario 2026-27
Le ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethlenfalvy.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 27/03/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

L’Ontario avait anticipé des impacts économiques de la guerre commerciale avec les États-Unis bien plus graves que ce qui s’est passé en réalité, si l’on en croit le budget annuel de la province.

Les milliers de pertes d’emplois ontariens projetées par les économistes après l’élection de Donald Trump à la présidence américaine «ne se sont pas matérialisées», a constaté le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, à l’heure du dépôt du budget annuel de la province, jeudi.

budget de l'Ontario 2026-27
Le Budget de l’Ontario 2026.

Depuis la réélection des progressistes-conservateurs de Doug Ford, en février 2025, le gouvernement n’a cessé d’insister sur l’importance de «protéger l’Ontario» contre les menaces économiques américaines.

N’empêche, le plan fiscal de la province présente un portrait qui laisse comprendre que Donald Trump a fait plus de peur que de mal au trésor de l’Ontario.

Le ministère des Finances prévoit notamment «un marché du travail plus vigoureux» au cours des années à venir, alors que le taux de chômage, qui devrait augmenter pour atteindre 7,4% en 2026, diminuera quelque peu à 6,9% en 2027, et baisser à nouveau pour s’établir à 6,4% en 2028.

Publicité

Aide aux entreprises renouvelée et bonifiée

Le ministère des Finances avait offert l’an dernier un report de certains impôts et taxes pour une période de six mois aux petites entreprises pour les aider à surmonter la pente liée aux tarifs douaniers américains.

On apprend toutefois que, parmi les 9 milliards $ qui avaient été rendus disponibles dans le cadre de cette mesure, seulement 2 milliards $ ont été utilisés.

À ce chapitre, Peter Bethlenfalvy offre tout de même une nouvelle mesure d’aide aux petites entreprises, avec une baisse de leur taux d’imposition.

La réduction, qui fera passer de 3,2% à 2,2% le taux d’impôt sur le revenu des petites entreprises à compter du 1er juillet 2026, devrait aider plus de 375 000 entreprises, selon le ministère des Finances.

Publicité

La mesure coûtera 1,1 milliard $ à la province et s’étendra sur trois ans.

Les hauts fonctionnaires du ministère des Finances estiment que cette réduction du taux d’impôt sur le revenu des petites entreprises leur permettra de bénéficier d’un allègement fiscal de 5 000 $.

budget de l'Ontario 2026-27
Le gouvernement de l’Ontario dépensera cette année environ 244 milliards $. Ses revenus s’élèveront à 232 milliards $. Le budget serait équilibré à partir de 2028…

Le gouvernement avait aussi annoncé l’an dernier la création du compte Protéger l’Ontario, accompagné d’un montant atteignant les 5 milliards $, qui devait fournir un soutien financier immédiat aux entreprises affectées par les perturbations causées par les droits de douane américains et les aider à transformer leurs opérations.

N’empêche, seulement 1 milliard de ces dollars ont été déployés jusqu’à présent.

La faible utilisation de ce compte n’empêchera toutefois pas la province de le reconduire: le ministre Bethlenfalvy annonce dans son budget que les 4 milliards $ restants seront transférés dans un nouveau Fonds d’investissement qui sera intégré au compte Protéger l’Ontario et qui sera associé à un gestionnaire d’investissements privé.

Publicité

«En mobilisant les investissements des fonds de pension et d’autres capitaux privés, nous identifierons et mettrons en œuvre un ensemble de nouvelles occasions d’affaires qui feront progresser les priorités économiques et stratégiques à long terme de l’Ontario», a indiqué le ministre.

budget de l'Ontario 2026-27
Les revenus.
budget de l'Ontario 2026-27
Les dépenses.

Pas d’aide directe aux particuliers

L’an dernier, le gouvernement a versé 200 $ à chaque adulte et enfant de la province et a éliminé les frais de renouvellement des plaques d’immatriculation et des vignettes, ainsi que les péages sur certaines autoroutes provinciales.

Bien qu’il apporte son aide aux entreprises de la province, le ministre des Finances n’offre pas, cette fois-ci, d’aide financière directe aux particuliers dans son budget annuel.

Dépenses publiques

Les dépenses publiques totales devraient augmenter d’environ 4%, passant de 234,6 milliards $  à 244,2 milliards $.

Le secteur de la santé coûtera 101,2 milliards $ au gouvernement cette année, tandis que le système d’éducation de la province se verra octroyer un total de 40,8 milliards $.

Publicité

La province annonce également une augmentation de 186 millions $ du financement du Programme ontarien pour l’autisme, portant les dépenses à près d’un milliard $ l’an prochain.

Le gouvernement Ford s’engage aussi à investir 1,1 milliard $ supplémentaires dans les soins à domicile au cours des trois prochaines années.

Le budget confirme également les nouvelles initiatives déjà annoncées au cours des dernières semaines, comme les cartes de dépenses destinées aux enseignants du primaire pour l’achat de fournitures scolaires, une suspension temporaire de la TVH pour les nouveaux acheteurs d’une maison et un nouveau système électronique pour les dossiers de santé.

budget de l'Ontario 2026-27
Le premier ministre Doug Ford félicite son ministre des Finances Peter Bethlenfalvy.

L’équilibre budgétaire encore retardé

Le ministre a vanté dans son discours budgétaire un déficit moins important que prévu et une croissance des investissements privés dans la province.

«La dernière année a été marquée par des changements importants dans le monde qui nous entoure», a déclaré Peter Bethlenfalvy en déposant le document fiscal à Queen’s Park, jeudi après-midi.

Publicité

Il a fait remarquer qu’ailleurs au Canada, des provinces ont annoncé des déficits records et des hausses d’impôts et des suppressions de postes dans la fonction publique. «Ici en Ontario, ce n’est pas notre voie», a lancé le ministre Bethlenfalvy.

Le déficit budgétaire de l’Ontario atteindra 12,3 milliards $ en 2025-26, soit 2,3 milliards $ de moins que prévu dans le budget de 2025.

Or, Peter Bethlenfalvy retarde à nouveau le retour à l’équilibre budgétaire. Il avait dit en 2025 que l’Ontario verrait enfin un excédent budgétaire à compter de 2027-2028, mais il revoit cet objectif à la baisse.

Le ministre prévoit maintenant un déficit de 6,1 milliards $ en 2027-2028, et un retour à l’équilibre à compter de 2028-2029.

Malgré des promesses répétées à cet effet depuis 2018, le gouvernement de Doug Ford a enregistré des déficits budgétaires pendant sept de ses huit années au pouvoir.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur