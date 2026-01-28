L’Ontario et le fédéral créent un groupe de travail pour le secteur automobile

Le gouvernement fédéral annonce la mise en place d’un groupe de travail sur le secteur automobile, en partenariat avec l’Ontario.

«Nous allons créer un groupe de travail pour le secteur automobile pour étudier et travailler sur des investissements dans le secteur et pour protéger les travailleurs», a déclaré le 26 janvier la ministre fédérale de l’Industrie, Mélanie Joly, aux côtés du premier ministre ontarien Doug Ford.

«Nous continuerons à trouver des moyens de soutenir ceux qui fabriquent des voitures ici, dans notre pays, tout en nous intéressant également à l’électrification», a ajouté Mme Joly.

«En 2025, on réagissait à ce qu’il se passait aux États-Unis. En 2026, on sera proactifs, on aura un plan et on s’y tiendra.»

La ministre n’a toutefois donné aucun détail quant à ce plan et n’a pas partagé les moyens que compte utiliser son gouvernement pour soutenir l’industrie automobile de l’Ontario.