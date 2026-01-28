L’Ontario et le fédéral créent un groupe de travail pour le secteur automobile

économie
L'industrie automobile ontarienne est malmenée par les guerres commerciales. Photo: iStock.com/Traimak_Ivan
Publié 28/01/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement fédéral annonce la mise en place d’un groupe de travail sur le secteur automobile, en partenariat avec l’Ontario.

«Nous allons créer un groupe de travail pour le secteur automobile pour étudier et travailler sur des investissements dans le secteur et pour protéger les travailleurs», a déclaré le 26 janvier la ministre fédérale de l’Industrie, Mélanie Joly, aux côtés du premier ministre ontarien Doug Ford.

«Nous continuerons à trouver des moyens de soutenir ceux qui fabriquent des voitures ici, dans notre pays, tout en nous intéressant également à l’électrification», a ajouté Mme Joly.

«En 2025, on réagissait à ce qu’il se passait aux États-Unis. En 2026, on sera proactifs, on aura un plan et on s’y tiendra.»

La ministre n’a toutefois donné aucun détail quant à ce plan et n’a pas partagé les moyens que compte utiliser son gouvernement pour soutenir l’industrie automobile de l’Ontario.

«Nous aurons plus de détails dans les semaines à venir», s’est-elle contenté de dire.

«Équipe Canada»

Plus tôt lundi, le premier ministre Mark Carney et son homologue ontarien, Doug Ford, ont assuré être en bons termes, à l’issue d’une rencontre entre les deux politiciens qui s’est terminée dans une pizzeria de Toronto.

«J’ai le sentiment que la réunion a été très productive et la seule chose que j’ai eu à faire, c’est de lui acheter deux pointes de pizza», a lancé à la blague le premier ministre Ford.

«Nous sommes une grande famille. Il arrive parfois que des frères et sœurs soient en désaccord», a-t-il ajouté. «Mais au bout du compte, ne vous y trompez pas, nous formons un seul pays, nous sommes l’équipe Canada.»

«Je suis tout à fait d’accord avec le premier ministre [ontarien]», a déclaré M. Carney.

Véhicules électriques chinois

L’entente entre les deux hommes s’est effritée au cours des derniers jours, après que le Canada eut accepté d’autoriser l’importation de 49 000 véhicules électriques chinois en échange d’un allègement des droits de douane sur des produits agricoles.

Le premier ministre Doug Ford a qualifié cet accord de «terrible», la semaine dernière, et s’est dit déçu du manque de communication de Mark Carney. Il s’est plaint du fait que le premier ministre du Canada ne l’ait pas appelé ou texté pour le prévenir qu’une telle entente était imminente.

C’est plutôt le ministre du Commerce intérieur, Dominic LeBlanc, qui s’est chargé d’informer Doug Ford.

L’entente entre le Canada et la Chine a rassasié les intérêts des agriculteurs de l’Ouest canadien au détriment de l’industrie automobile de l’Ontario, qui est au cœur de l’économie de la province.

«L’énergie, les minéraux critiques, le Cercle de feu, l’automobile, ce sont des éléments clés», a déclaré M. Ford, lundi, en direct de la pizzeria. «Ce sont les moteurs de notre économie et c’est là-dessus qu’on va se concentrer», a-t-il ajouté, aux côtés de M. Carney, avant que les deux hommes ne partent poursuivre leur réunion.

Les syndicats inquiets

La semaine dernière, Doug Ford a appelé les Canadiens à boycotter les véhicules électriques fabriqués en Chine, lors d’une conférence de presse qui réunissait les principaux représentants syndicaux.

Selon la présidente nationale du syndicat Unifor, Lana Payne, cet accord «récompense les pratiques commerciales déloyales et les violations des droits du travail».

Cela «ne fait qu’aggraver une situation déjà difficile pour l’industrie automobile canadienne» et «rendra la résolution de la crise sur les tarifs douaniers dans le secteur de l’automobile encore plus difficile», écrit-elle.

«Cette concession compromet directement les perspectives commerciales des entreprises que nous essayons de soutenir, à un moment où nous subissons une pression sans précédent», estime lui aussi Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces automobiles.

– avec Lise Denis, Le Droit

