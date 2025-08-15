Tarifs chinois sur le canola canadien

Canola
La Saskatchewan est particulièrement affectée par les tarifs sur le canola. Photo: saskcanola.com
Publié 15/08/2025 par Inès Lombardo

Dans l’actualité politique fédérale cette semaine: tarifs douaniers chinois de 76% sur le canola canadien; grève chez Air Canada; sentences douteuses; hausse des salaires de nos soldats; sommet sur les langues autochtones; vigie en l’honneur de six journalistes palestiniens tués.

Canola

Des droits de douane de 76% imposés sur le canola canadien par la Chine sont entrés en vigueur jeudi.

À la suite de l’imposition de taxes canadiennes de 100% sur les véhicules électriques chinois, la Chine a répliqué en lançant une enquête sur le «dumping» canadien de canola.

Le prix du canola a déjà dégringolé, causant d’importantes pertes financières aux producteurs. Ottawa et les agriculteurs rejettent les accusations de dumping et demandent un dialogue avec Pékin, tandis que les provinces des Prairies, qui produisent le canola, pressent le gouvernement fédéral de trouver une solution.

Conflit de travail chez Air Canada

Les agents de bord d’Air Canada ont donné leur avis de grève mercredi. Air Canada a répliqué avec un avis de lockout. Le conflit porte sur les salaires et le travail non rémunéré au sol. L’arrêt de travail pourrait être déclenché ce samedi 16 août.

Des effets immédiats : Air Canada a commencé à annuler des vols en prévision du conflit. Le syndicat réclame un retour à la table de négociation et dit vouloir un règlement. La ministre fédérale de l’Emploi, Patty Hadju, presse les parties de poursuivre les discussions.

La compagnie demande l’intervention du gouvernement fédéral via un arbitrage exécutoire.

En conférence de presse jeudi matin, la compagnie a annoncé que près de 500 vols allaient être suspendus à partir de vendredi soir. Air Canada garantit des remboursements à 100% ou des places sur d’autres vols pour les passagers touchés.

Air Canada
La conférence de presse d’Air Canada a été interrompue par des agents de bord venus passer leur message. Photo: capture d’écran Zoom

Air Canada et le français : En 2024-2025, le commissaire aux langues officielles du Canada a reçu 1163 plaintes concernant Air Canada, contre 847 l’année précédente. Près de 400 ont été faites dans la région d’Ottawa-Gatineau.

Sentence réduite pour faciliter l’immigration

Les conservateurs ont annoncé mercredi qu’ils présenteront un projet de loi pour faire en sorte que les juges ne puissent plus prendre en compte le statut des non-citoyens lorsqu’ils prononcent une sentence.

L’arrêt Pham, rendu par la Cour suprême en 2013, permet cette distinction. Il est précisé dans le jugement qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du juge et que la peine doit rester proportionnelle à la gravité des faits.

La Cour explique, dans le cas qui l’intéressait à l’époque, qu’elle autorise d’abaisser la peine à deux ans moins un jour pour éviter à la personne qui avait commis les deux infractions – liées à la production et possession de marijuana – de se voir sanctionner dans sa demande d’immigration.

Augmentation des salaires dans les Forces armées canadiennes

Vendredi dernier, le gouvernement fédéral a annoncé une hausse salariale rétroactive au 1er avril 2025 pour membres des Forces armées canadiennes. L’annonce intervient dans un contexte où les Forces souffrent d’un manque d’effectif de plus de 12 200 personnes, tous métiers confondus.

Forces armées canadienne
Des participants à un exercice militaire. Photo: Forces armées canadiennes

La hausse est de 8% pour les colonels et grades supérieurs, de 13% pour les lieutenants-colonels et grades inférieurs, et de 20% pour les soldats de la Force régulière par rapport à leurs salaires actuels.

Une nouvelle grille tiendra aussi compte des années de service, a mentionné la Défense nationale par communiqué vendredi dernier.

D’ici 12 mois, diverses indemnités seront ajoutées pour compenser les déménagements fréquents, la séparation des familles, l’entraînement au combat et les déploiements lors de catastrophes naturelles.

Notre GG au sommet mondial des langues autochtones

Au Sommet Ondes 2025 sur les langues autochtones, trois thèmes reliés à la langue ont été explorés: les connaissances écologiques traditionnelles, la technologie et la communauté.

Selon Radio-Canada, sur 2314 participants, une centaine venait de l’extérieur du Canada.

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon
La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, au sommet Ondes 2025. Photo: Facebook

Mary Simon, gouverneure générale du Canada inuite, a de son côté souligné plusieurs avancées, dont «des démarches en cours pour établir l’université Inuit Nunangat», qui sera la première université du Canada axée sur la culture et la langue inuites et établie dans le Nord.

La gouverneure générale s’est dite «animée d’un grand sentiment d’espoir […] lorsque je vois de jeunes Autochtones se forger un avenir professionnel tout en affirmant leur identité».

Vigie en l’honneur de six journalistes palestiniens

Lundi soir, une centaine de personnes se sont réunies devant le siège de CBC/Radio-Canada à Ottawa pour rendre hommage à six journalistes palestiniens d’Al-Jazeera tués la veille par Israël. Des évènements similaires ont été organisés dans plusieurs autres villes canadiennes et dans le monde.

canola, Gaza
Manifestation lundi devant le siège de CBC/Radio-Canada à Ottawa. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Israël a reconnu avoir ciblé ces journalistes, plus particulièrement Anas Al-Sharif. Sans fournir suffisamment de preuves, l’armée israélienne dit avoir tué le «chef d’une cellule terroriste».

Anas Al-Sharif était un des journalistes les plus connus en Palestine et n’a jamais été reconnu comme membre du Hamas. Toutes les associations internationales de protection des journalistes réfutent la condamnation.

Après ces assassinats, Reporter sans frontières (RSF) a demandé une réaction «forte». «La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux et doit réagir et faire cesser cette impunité. RSF appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir d’urgence sur le fondement de la résolution 2222 de 2015 sur la protection des journalistes en période de conflit armé afin de stopper ce carnage.»

L’Organisation des Nations Unies affirme qu’au moins 242 journalistes ont été tués à Gaza depuis octobre 2023.

Auteurs

