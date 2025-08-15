Tarifs chinois sur le canola canadien

Dans l’actualité politique fédérale cette semaine: tarifs douaniers chinois de 76% sur le canola canadien; grève chez Air Canada; sentences douteuses; hausse des salaires de nos soldats; sommet sur les langues autochtones; vigie en l’honneur de six journalistes palestiniens tués.

Canola

Des droits de douane de 76% imposés sur le canola canadien par la Chine sont entrés en vigueur jeudi.

À la suite de l’imposition de taxes canadiennes de 100% sur les véhicules électriques chinois, la Chine a répliqué en lançant une enquête sur le «dumping» canadien de canola.

Le prix du canola a déjà dégringolé, causant d’importantes pertes financières aux producteurs. Ottawa et les agriculteurs rejettent les accusations de dumping et demandent un dialogue avec Pékin, tandis que les provinces des Prairies, qui produisent le canola, pressent le gouvernement fédéral de trouver une solution.

Conflit de travail chez Air Canada

Les agents de bord d’Air Canada ont donné leur avis de grève mercredi. Air Canada a répliqué avec un avis de lockout. Le conflit porte sur les salaires et le travail non rémunéré au sol. L’arrêt de travail pourrait être déclenché ce samedi 16 août.